Ростехнадзор назвал причины прорыва дамбы в Орске в 2024 году
Западно-Уральское управление Ростехнадзора завершило расследование причин прорыва дамб в Орске, произошедшего 5 апреля 2024 года, сообщает пресс-служба ведомства.
Комиссия установила, что авария произошла из-за ошибок в проектных решениях, включая определение расхода реки Урал в период паводка, нарушений при строительстве дамбы, неточного прогноза весеннего половодья, недостаточной подготовки Ириклинского водохранилища к приему талых вод и несоблюдения обязательных требований при эксплуатации гидротехнических сооружений.
Ростехнадзор сообщил, что к административной ответственности по ст. 9.2 КоАП привлечено управление жилищно-коммунального хозяйства и развития транспортной инфраструктуры администрации Орска. Кроме того, сформирован перечень мероприятий по устранению причин аварии. Материалы расследования направят в прокуратуру для дальнейших процессуальных решений.
В начале апреля 2024 года в Орске из-за паводка прорвало дамбу, что привело к затоплению некоторых районов города. Затопило более 7 тыс. домов и приусадебных участков. К 9 апреля мэр Артем Воробьев сообщил, что пик паводка в Орске пройден.
В Оренбурге в том году также сложилась тяжелая обстановка: к 13 апреля уровень воды в Урале достиг пика, были затоплены около 1,8 тыс. участков и 800 домов, проведена массовая эвакуация.
Всего в области на пике паводка были подтоплены более 15 тыс. жилых домов и почти 23 тыс. приусадебных участков, а в 35 пунктах временного размещения находились 1031 человек.
