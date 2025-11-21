 Перейти к основному контенту
Наводнения в России⁠,
Ростехнадзор назвал причины прорыва дамбы в Орске в 2024 году

Ростехнадзор: прорыв дамбы в Орске произошел из-за нарушений при строительстве
Наводнения в России
Сотрудники МЧС России&nbsp;и коммунальных служб ликвидируют прорыв дамбы в Орске
Сотрудники МЧС России и коммунальных служб ликвидируют прорыв дамбы в Орске (Фото: Сергей Никифоров / РИА Новости)

Западно-Уральское управление Ростехнадзора завершило расследование причин прорыва дамб в Орске, произошедшего 5 апреля 2024 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Комиссия установила, что авария произошла из-за ошибок в проектных решениях, включая определение расхода реки Урал в период паводка, нарушений при строительстве дамбы, неточного прогноза весеннего половодья, недостаточной подготовки Ириклинского водохранилища к приему талых вод и несоблюдения обязательных требований при эксплуатации гидротехнических сооружений.

Ростехнадзор сообщил, что к административной ответственности по ст. 9.2 КоАП привлечено управление жилищно-коммунального хозяйства и развития транспортной инфраструктуры администрации Орска. Кроме того, сформирован перечень мероприятий по устранению причин аварии. Материалы расследования направят в прокуратуру для дальнейших процессуальных решений.

В Якутии прорвало дамбу во время сброса воды
Общество
Фото:Служба спасения Республики Саха (Якутия)

В начале апреля 2024 года в Орске из-за паводка прорвало дамбу, что привело к затоплению некоторых районов города. Затопило более 7 тыс. домов и приусадебных участков. К 9 апреля мэр Артем Воробьев сообщил, что пик паводка в Орске пройден.

В Оренбурге в том году также сложилась тяжелая обстановка: к 13 апреля уровень воды в Урале достиг пика, были затоплены около 1,8 тыс. участков и 800 домов, проведена массовая эвакуация.

Всего в области на пике паводка были подтоплены более 15 тыс. жилых домов и почти 23 тыс. приусадебных участков, а в 35 пунктах временного размещения находились 1031 человек.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Ростехнадзор наводнения дамба Россия
