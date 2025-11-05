В Якутии прорвало дамбу во время сброса воды
В Чурапчинском улусе Республики Саха (Якутия) прорвало дамбу «Кладбищенская» в селе Харбала 2-я, сообщила в телеграм-канале региональная служба спасения.
«Угрозы подтопления населенного пункта нет. Высота воды ниже критического уровня на 4 м», — уточнили спасатели.
По состоянию на 11:50 (5:50 мск) ширина прорыва составляет 4 м при глубине 30–40 см.
Инцидент с прорывом дамбы может затруднить заготовку льда и передвижение по сезонной автодороге, отметили в службе спасения. На месте работают специалисты Чурапчинского филиала Таттинского поисково-спасательного отряда.
По информации службы спасения, ведется работа по подготовке к ремонту дамбы, который будет произведен в пятницу, 7 ноября.
Население Харбалы 2-й составляет 570 человек.
В октябре 2024 года в Шелаболихинском районе Алтайского края прорвало дамбу, удерживавшую воду Зеркальных озер.
Из-за обильных осадков уровень воды в озерах значительно повысился, и укрепленные ранее дамбы не выдержали нагрузки. Поток направился в русло реки, разделяющей село Шелаболиха, в результате чего была разрушена дорога между двумя частями населенного пункта.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WP назвала особенности «Посейдона»
Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве
Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона
Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы