Общество⁠,
0

В Якутии прорвало дамбу во время сброса воды

В Якутии прорвало дамбу «Кладбищенская» во время сброса воды
Фото: Служба спасения Республики Саха (Якутия)
Фото: Служба спасения Республики Саха (Якутия)

В Чурапчинском улусе Республики Саха (Якутия) прорвало дамбу «Кладбищенская» в селе Харбала 2-я, сообщила в телеграм-канале региональная служба спасения.

«Угрозы подтопления населенного пункта нет. Высота воды ниже критического уровня на 4 м», — уточнили спасатели.

По состоянию на 11:50 (5:50 мск) ширина прорыва составляет 4 м при глубине 30–40 см.

Инцидент с прорывом дамбы может затруднить заготовку льда и передвижение по сезонной автодороге, отметили в службе спасения. На месте работают специалисты Чурапчинского филиала Таттинского поисково-спасательного отряда.

По информации службы спасения, ведется работа по подготовке к ремонту дамбы, который будет произведен в пятницу, 7 ноября.

Население Харбалы 2-й составляет 570 человек.

На Камчатке извержение Ключевской Сопки привело к разрушению дамбы
Общество
Фото:Наталья Акбирова / ТАСС

В октябре 2024 года в Шелаболихинском районе Алтайского края прорвало дамбу, удерживавшую воду Зеркальных озер.

Из-за обильных осадков уровень воды в озерах значительно повысился, и укрепленные ранее дамбы не выдержали нагрузки. Поток направился в русло реки, разделяющей село Шелаболиха, в результате чего была разрушена дорога между двумя частями населенного пункта.

Плугина Ирина
Якутия дамба прорыв воды
