В Иркутске группа женщин фиктивно легализовала 1,5 тыс. мигрантов

В Иркутске задержаны шесть женщин по подозрению в незаконной легализации более 1,5 тыс. мигрантов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По данным следствия, организатором нелегального бизнеса была местная жительница. В него она вовлекла сообщниц, владеющих недвижимостью. Лично или через посредников они предлагали иностранцам фиктивную регистрацию по месту пребывания. Стоимость услуг варьировалась до 5 тыс. руб.

«Таким образом, в Иркутске было незаконно легализовано более 1500 граждан государств Центральной Азии, изготовлено свыше 2500 фиктивных документов», — говорится в публикации.

Возбуждено уголовное дело по статье 2 статьи 322.1 УК России. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. В ходе обысков у подозреваемых изъяты паспорта иностранных граждан, бланки миграционных документов и договоров, средства связи. Троим фигуранткам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, остальным — об обязательной явке. Выданные ими документы будут аннулированы, а мигранты, получившие фиктивные документы, выдворены, добавила Волк.

Ранее ФСБ задержала семейную пару — россиянку и гражданина одной из центральноазиатских республик — за незаконную легализацию 80 мигрантов в Новосибирске. Они изготавливали для выходцев из ближнего зарубежья фиктивные бланки уведомлений о прибытии, поддельные договоры на осуществление трудовой деятельности с физическими и юридическими лицами. В отношении супругов возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России, им может грозить до 10 лет лишения свободы.