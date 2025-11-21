Росавиация назвала провокацией сообщения о закрытом небе над Внуково
Росавиация опровергла введение ограничений на прием и отправку самолетов в московском аэропорту Внуково.
«Пресс-служба Росавиации не сообщала о введении каких-либо ограничений на работу аэропорта Внуково», — написал представитель ведомства Артем Кореняко в своем телеграм-канале. По его словам, воздушная гавань работает штатно.
«Прошу не поддаваться на провокационные сообщения ряда телеграм-каналов и традиционных медиа», — добавил Кореняко.
В ночь на пятницу, 21 ноября, начиная с 2:45 мск ограничения вводились из соображений безопасности в аэропортах ряда городов страны — Саратова, Тамбова, Казани, Самары, Нижнекамска, Краснодара, Ижевска и Волгограда. Позднее они были сняты, за исключением Ижевска и Волгограда, следует из сообщений представителя Росавиации.
Небо над Внуково последний раз временно закрывали в связи с атакой БПЛА 18 ноября. План «Ковер» был также объявлен в Шереметьево. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил тогда, что летевшие на Москву дроны были уничтожены ПВО, после этого ограничения во Внуково и Шереметьево сняли.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин