Военная операция на Украине
0

Росавиация назвала провокацией сообщения о закрытом небе над Внуково

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Росавиация опровергла введение ограничений на прием и отправку самолетов в московском аэропорту Внуково.

«Пресс-служба Росавиации не сообщала о введении каких-либо ограничений на работу аэропорта Внуково», — написал представитель ведомства Артем Кореняко в своем телеграм-канале. По его словам, воздушная гавань работает штатно.

«Прошу не поддаваться на провокационные сообщения ряда телеграм-каналов и традиционных медиа», — добавил Кореняко.

В ночь на пятницу, 21 ноября, начиная с 2:45 мск ограничения вводились из соображений безопасности в аэропортах ряда городов страны — Саратова, Тамбова, Казани, Самары, Нижнекамска, Краснодара, Ижевска и Волгограда. Позднее они были сняты, за исключением Ижевска и Волгограда, следует из сообщений представителя Росавиации.

Небо над Внуково последний раз временно закрывали в связи с атакой БПЛА 18 ноября. План «Ковер» был также объявлен в Шереметьево. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил тогда, что летевшие на Москву дроны были уничтожены ПВО, после этого ограничения во Внуково и Шереметьево сняли.

Авторы
Теги
Денис Малышев
Внуково БПЛА Росавиация дроны Москва
