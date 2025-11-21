Экс-вице-премьер Башкирии аплодировал во время оглашения приговора

Алан Марзаев (Фото: Прокуратура Республики Башкортостан)

Исполняющий обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алан Марзаев приговорен к 13 годам колонии за получение взятки в 37 млн рублей. Как передает корреспондент «РИА Новости» из зала суда, во время оглашения приговора чиновник спокойно пил кофе, а по завершении демонстративно аплодировал.

Ленинский районный суд Уфы также назначил Марзаеву штраф в 561 млн рублей, лишил его почётных званий и государственных наград Башкортостана. У чиновника конфисковали недвижимость в Башкирии, Северной Осетии и Ставропольском крае, коллекцию дорогих часов, автомобили, телефоны и компьютеры.

Обвинение ранее требовало для Марзаева 14 лет колонии и штраф в 560 млн рублей. В последнем слове подсудимый заявил, что посвятит жизнь доказательству своей невиновности и «расплате с обидчиками».

Марзаев был задержан в сентябре 2024 года. Расследование его дела первоначально велось в Москве, но в августе 2025 года материалы были переданы в Уфу, а самого фигуранта перевели в местный СИЗО.

Прокуратура настаивала на рассмотрении дела за пределами Башкирии, ссылаясь на значительное влияние Марзаева в регионе. Однако Шестой кассационный суд в Самаре оставил дело для рассмотрения в Уфе.

Следствие установило, что с декабря 2023 года по апрель 2024 года Марзаев через посредника получил 37 млн рублей за помощь в заключении контрактов с компанией «Дортрансстрой». Эта сумма составляет лишь часть от общей суммы взятки, которая достигла 56,1 млн рублей. Также следователи сообщали, что посредником в передаче средств вице-премьеру был бывший министр транспорта республики Александр Клебанов.

По данным прокуратуры Башкирии, между сторонами существовала договоренность о передаче 10% от суммы каждого государственного контракта. Всего за указанный период было заключено шесть контрактов на общую сумму свыше 560 млн рублей.