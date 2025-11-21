 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Экс-вице-премьер Башкирии аплодировал во время оглашения приговора

Экс-вице-премьер Башкирии аплодировал и пил кофе во время оглашения приговора
Алан Марзаев
Алан Марзаев (Фото: Прокуратура Республики Башкортостан)

Исполняющий обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алан Марзаев приговорен к 13 годам колонии за получение взятки в 37 млн рублей. Как передает корреспондент «РИА Новости» из зала суда, во время оглашения приговора чиновник спокойно пил кофе, а по завершении демонстративно аплодировал.

Ленинский районный суд Уфы также назначил Марзаеву штраф в 561 млн рублей, лишил его почётных званий и государственных наград Башкортостана. У чиновника конфисковали недвижимость в Башкирии, Северной Осетии и Ставропольском крае, коллекцию дорогих часов, автомобили, телефоны и компьютеры.

Обвинение ранее требовало для Марзаева 14 лет колонии и штраф в 560 млн рублей. В последнем слове подсудимый заявил, что посвятит жизнь доказательству своей невиновности и «расплате с обидчиками».

Марзаев был задержан в сентябре 2024 года. Расследование его дела первоначально велось в Москве, но в августе 2025 года материалы были переданы в Уфу, а самого фигуранта перевели в местный СИЗО.

Прокуратура настаивала на рассмотрении дела за пределами Башкирии, ссылаясь на значительное влияние Марзаева в регионе. Однако Шестой кассационный суд в Самаре оставил дело для рассмотрения в Уфе.

Следствие установило, что с декабря 2023 года по апрель 2024 года Марзаев через посредника получил 37 млн рублей за помощь в заключении контрактов с компанией «Дортрансстрой». Эта сумма составляет лишь часть от общей суммы взятки, которая достигла 56,1 млн рублей. Также следователи сообщали, что посредником в передаче средств вице-премьеру был бывший министр транспорта республики Александр Клебанов.

По данным прокуратуры Башкирии, между сторонами существовала договоренность о передаче 10% от суммы каждого государственного контракта. Всего за указанный период было заключено шесть контрактов на общую сумму свыше 560 млн рублей.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Приговоры приговор суд заключение Уфа
Материалы по теме
Бастрыкин возбудил уголовное дело о взятке против воронежского судьи
Общество
Офицера Минобороны арестовали за взятку и брак в ремонте военного корабля
Общество
Экс-главу технопарка «Сколково» арестовали по делу о взятке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 92,6 (-1,18) Инвестиции, 12:04 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 80,73 (-0,21) Инвестиции, 12:04
Росавиация заявила о готовности к запуску всех закрытых аэропортов России Политика, 12:14
Хабиб Нурмагомедов предложил Павлу Дурову потренироваться вместе Спорт, 12:14
10 новинок автосалона в Гуанчжоу, которые ожидают в России Авто, 12:12
Обломки дронов повредили цех кирпичного завода на Кубани Политика, 12:10
Экс-вице-премьер Башкирии аплодировал во время оглашения приговора Общество, 12:09
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 12:04
Кто влюблен в море: как «Русский Краб» формирует новое поколение рыбаков Отрасли, 11:59
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Индии 24 ребенка умерли после приема сиропа от кашля Общество, 11:59
Меньше мусора: как в России формируется экономика замкнутого цикла Национальные проекты, 11:56
WSJ назвала кандидата на покупку доли России в сербской NIS Бизнес, 11:53
Politico узнало, что сказал Сибига на план США по урегулированию Политика, 11:46
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Аэропорт Волгограда второй раз за сутки приостановил полеты Политика, 11:41
Рабочие переписки в мессенджерах: в чем риски и как ими управлять Образование, 11:40