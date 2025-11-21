В Нижнем Новгороде погиб журналист Артем Кузнецов

Артем Кузнецов (Фото: formulatv_36 / VK)

Журналист нижегородской телепрограммы «Вести-Зачёт» (ГТРК «Нижний Новгород») Артем Кузнецов погиб в возрасте 26 лет. Об этом сообщил руководитель службы сетевого вещания «Формула» в Нижнем Новгороде Алексей Лебедь.

«Трагически погиб молодой нижегородский журналист телепрограммы «Вести-Зачёт» (ГТРК «Нижний Новгород»), блогер и просто позитивный человек — Артем Кузнецов. Ему было всего 26 лет», — написал Лебедь в социальной сети.

По информации поисково-спасательного центра «Рысь», журналист пропал 9 ноября. 17 ноября волонтеры сообщили, что он был найден мертвым.

Артем участвовал в молодежном проекте «Вести-Зачёт» (ГТРК «Нижний Новгород»), вел блог, а также принимал участие в одном из проектов «Формулы».