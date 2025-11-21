В Индии 24 ребенка умерли после приема сиропа от кашля

Фото: Priyanshu Singh / Reuters

В Индии началось расследование многочисленных смертей детей после приема сиропа от кашля Coldrif, изготовленного компанией Sresan Pharmaceutical Manufacturer. Известно, как минимум о 24 таких случаях в сентябре 2025 года, сообщает Reuters со ссылкой на источники в органах здравоохранения и контроля за оборотом лекарственных средств из штата Тамилнад. Власти рассматривают версию нарушения техники безопасности при поставках одного из ингредиентов производителю сиропа.

В отчете о расследовании указано, что 25 марта фармкомпания приобрела 50 кг растворителя пропиленгликоля (используется в сиропе как основа для растворения активных ингредиентов) у местного дистрибьютора химической продукции Sunrise Biotech, который, в свою очередь, ранее в тот же день купил его у Jinkushal Aroma. Эта фирма выпускает ароматические смеси для жидких моющих средств и других химических веществ.

В ходе расследования также установлено, что сироп Coldrif, которым отравились дети, был сильно загрязнен промышленным токсином — диэтиленгликолем (ДЭГ). В высоких дозах он вызывает поражение почек у человека. Теперь властям предстоит установить, как токсичный химикат попал в растворитель для сиропа.

ДЭГ иногда незаконно используется в лекарственных препаратах вместо более дорогого пропиленгликоля, пишет Reuters.

Власти отозвали лицензию у Sresan Pharmaceutical Manufacturer, ее основателя арестовали на время расследования.

После серии детских смертей от сиропа правительство страны обещало улучшить контроль качества лекарственных средств.