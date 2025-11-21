 Перейти к основному контенту
Общество
0

В Индии 24 ребенка умерли после приема сиропа от кашля

Фото: Priyanshu Singh / Reuters
Фото: Priyanshu Singh / Reuters

В Индии началось расследование многочисленных смертей детей после приема сиропа от кашля Coldrif, изготовленного компанией Sresan Pharmaceutical Manufacturer. Известно, как минимум о 24 таких случаях в сентябре 2025 года, сообщает Reuters со ссылкой на источники в органах здравоохранения и контроля за оборотом лекарственных средств из штата Тамилнад. Власти рассматривают версию нарушения техники безопасности при поставках одного из ингредиентов производителю сиропа.

В отчете о расследовании указано, что 25 марта фармкомпания приобрела 50 кг растворителя пропиленгликоля (используется в сиропе как основа для растворения активных ингредиентов) у местного дистрибьютора химической продукции Sunrise Biotech, который, в свою очередь, ранее в тот же день купил его у Jinkushal Aroma. Эта фирма выпускает ароматические смеси для жидких моющих средств и других химических веществ.

МВД задержало 11 человек, которые нелегально возили лекарства в мебели
Общество

В ходе расследования также установлено, что сироп Coldrif, которым отравились дети, был сильно загрязнен промышленным токсином — диэтиленгликолем (ДЭГ). В высоких дозах он вызывает поражение почек у человека. Теперь властям предстоит установить, как токсичный химикат попал в растворитель для сиропа.

ДЭГ иногда незаконно используется в лекарственных препаратах вместо более дорогого пропиленгликоля, пишет Reuters.

Власти отозвали лицензию у Sresan Pharmaceutical Manufacturer, ее основателя арестовали на время расследования.

После серии детских смертей от сиропа правительство страны обещало улучшить контроль качества лекарственных средств.

Авторы
Теги
Денис Малышев
лекарства Индия Дети фармацевтика
