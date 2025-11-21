 Перейти к основному контенту
0

Небензя высказался о ситуации на Украине цитатой из «Двенадцати стульев»

Василий Небензя
Василий Небензя (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя использовал цитату из романа «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова во время заседания Совета Безопасности ООН, комментируя коррупционный скандал на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Так и тянет задать вопрос из одной интермедии, понятный российской и украинской аудитории: — «А где денежки?» — «Какие денежки?», — заявил российский дипломат.

Эти слова прозвучали в контексте недавно раскрытого дела о коррупции в украинской компании «Энергоатом». 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о преступной группе, участники которой получали откаты в размере 10–15% от суммы контрактов.

К каким перестановкам в украинской власти может привести дело Миндича
Политика
Андрей Ермак

По данным «РБК Украина», к схеме были причастны соратник президента Украины Тимур Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите «Энергоатома» Дмитрий Басов и экс-министр юстиции Герман Галущенко.

Следствие утверждает, что участники преступной группы передали бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову, известному под псевдонимом Че Гевара, $1,2 млн и около €100 тыс. наличными. Миндичу предъявлено обвинение в создании преступной организации, отмывании денег и незаконном влиянии на чиновников.

По версии следствия, он использовал дружеские отношения с президентом Зеленским для незаконного обогащения в энергетическом секторе. В материалах дела также упоминается министр обороны Рустем Умеров, которому вменяют содействие в получении денежных средств. Расследование продолжается.

Ксения Потрошилина
Тимур Миндич Владимир Зеленский
Тимур Миндич фото
Тимур Миндич
бизнесмен
19 сентября 1979 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
