Небензя высказался о ситуации на Украине цитатой из «Двенадцати стульев»

Василий Небензя (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя использовал цитату из романа «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова во время заседания Совета Безопасности ООН, комментируя коррупционный скандал на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Так и тянет задать вопрос из одной интермедии, понятный российской и украинской аудитории: — «А где денежки?» — «Какие денежки?», — заявил российский дипломат.

Эти слова прозвучали в контексте недавно раскрытого дела о коррупции в украинской компании «Энергоатом». 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о преступной группе, участники которой получали откаты в размере 10–15% от суммы контрактов.

По данным «РБК Украина», к схеме были причастны соратник президента Украины Тимур Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите «Энергоатома» Дмитрий Басов и экс-министр юстиции Герман Галущенко.

Следствие утверждает, что участники преступной группы передали бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову, известному под псевдонимом Че Гевара, $1,2 млн и около €100 тыс. наличными. Миндичу предъявлено обвинение в создании преступной организации, отмывании денег и незаконном влиянии на чиновников.

По версии следствия, он использовал дружеские отношения с президентом Зеленским для незаконного обогащения в энергетическом секторе. В материалах дела также упоминается министр обороны Рустем Умеров, которому вменяют содействие в получении денежных средств. Расследование продолжается.