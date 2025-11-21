Эксперты назвали слова с самыми трудными для россиян ударениями
Ко Всероссийскому дню словаря, который отмечается 22 ноября, «Яндекс» выяснил, про ударения в каких словах Алиса AI в поиске чаще всего отвечала пользователям в 2025 году.
На первое место в составленном аналитиками топ-10 попали глагол «звонить» и его формы настоящего времени в единственном и множественном числе, сообщили РБК в пресс-службе компании.
Слова «вероисповедание» и «ходатайствовать» оказались самыми длинными из популярных слов, ударение в которых вызывает у россиян вопросы.
Топ-10 слов, в которых, по версии «Яндекса», россияне путаются с ударением:
- звонить (звонит, звонят)
- торты
- красивее
- начать (начал, начавший, начатый)
- щавель
- договор
- квартал
- облегчать (облегчить, облегчил, облегчила)
- средства
- понять (понял, поняла, понявший)
Аналитики «Яндекса» также исследовали запросы пользователей по категориям.
«Например, самая «сложная» для постановки ударения страна — Катар, а если говорить о населенных пунктах, то — Балашиха», — рассказали в пресс-службе.
Среди растений, помимо щавеля, сложным оказалось слово «свёкла», а если говорить о животных, то камбала, добавили там.
Топ-5 известных фамилий, ударением в которых интересовались пользователи:
- Бальмонт
- Одоевский
- Ожегов
- Пикассо
- Майков
Исследователи отмечают, что количество запросов про ударения существенно возрастает на фоне определенных событий. Так, летом пользователи чаще, чем в другое время года, интересовались правильным произношением фамилии британского рок-музыканта Оззи Осборна в связи с новостью о смерти 22 июля 2025 года.
