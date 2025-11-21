Эксперты назвали слова с самыми трудными для россиян ударениями

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Ко Всероссийскому дню словаря, который отмечается 22 ноября, «Яндекс» выяснил, про ударения в каких словах Алиса AI в поиске чаще всего отвечала пользователям в 2025 году.

На первое место в составленном аналитиками топ-10 попали глагол «звонить» и его формы настоящего времени в единственном и множественном числе, сообщили РБК в пресс-службе компании.

Слова «вероисповедание» и «ходатайствовать» оказались самыми длинными из популярных слов, ударение в которых вызывает у россиян вопросы.

Топ-10 слов, в которых, по версии «Яндекса», россияне путаются с ударением: звонить (звонит, звонят) торты красивее начать (начал, начавший, начатый) щавель договор квартал облегчать (облегчить, облегчил, облегчила) средства понять (понял, поняла, понявший)

Аналитики «Яндекса» также исследовали запросы пользователей по категориям.

«Например, самая «сложная» для постановки ударения страна — Катар, а если говорить о населенных пунктах, то — Балашиха», — рассказали в пресс-службе.

Среди растений, помимо щавеля, сложным оказалось слово «свёкла», а если говорить о животных, то камбала, добавили там.

Топ-5 известных фамилий, ударением в которых интересовались пользователи: Бальмонт Одоевский Ожегов Пикассо Майков

Исследователи отмечают, что количество запросов про ударения существенно возрастает на фоне определенных событий. Так, летом пользователи чаще, чем в другое время года, интересовались правильным произношением фамилии британского рок-музыканта Оззи Осборна в связи с новостью о смерти 22 июля 2025 года.