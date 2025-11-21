 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

За час ПВО сбила 12 БПЛА над Астраханской областью и Краснодарским краем

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В период с 08:00 до 09:00 мск средства ПВО сбили над Россией 12 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Семь дронов перехватили над Астраханской областью, еще пять уничтожили над Краснодарским краем.

В одном из районов Кубани отменили занятия в школах и детсадах из-за БПЛА
Политика
Фото:Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

До этого военное ведомство сообщило, что над тремя российскими регионами сбили шесть беспилотников. Три дрона уничтожили над Ростовской областью, два перехватили над Краснодарским краем и еще один — над Астраханской областью.

Ранним утром Минобороны отчиталось об отражении атаки 33 беспилотников. В числе регионов, которые подверглись налету, был также Краснодарский край.

Теги
Полина Дуганова
атака дронов беспилотники Краснодарский край Астраханская область Минобороны ПВО
