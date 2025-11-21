За час ПВО сбила 12 БПЛА над Астраханской областью и Краснодарским краем

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В период с 08:00 до 09:00 мск средства ПВО сбили над Россией 12 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Семь дронов перехватили над Астраханской областью, еще пять уничтожили над Краснодарским краем.

До этого военное ведомство сообщило, что над тремя российскими регионами сбили шесть беспилотников. Три дрона уничтожили над Ростовской областью, два перехватили над Краснодарским краем и еще один — над Астраханской областью.

Ранним утром Минобороны отчиталось об отражении атаки 33 беспилотников. В числе регионов, которые подверглись налету, был также Краснодарский край.