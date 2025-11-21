В одном из районов Кубани отменили занятия в школах и детсадах из-за БПЛА

В Славянском районе Кубани отменили занятия в школах и детсадах из-за БПЛА

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

В Славянском районе Краснодарского края занятия в школах, детских садах, а также учреждениях дополнительного образования отменили до отбоя угрозы применения беспилотников, заявил глава муниципального образования Роман Синяговский.

Он также порекомендовал отменить занятия учреждениям среднего и высшего профобразования. Оперштаб края сообщает, что в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА пострадали два человека. Раненых госпитализировали.

Кроме того, повреждения получили домовладения по семи адресам — дроны нанесли ущерб крышам, окнам и дверям. «На местах работают оперативные и специальные службы. Администрация муниципалитета поможет жителям в восстановлении имущества», — говорится в сообщении оперштаба.

По его данным, фрагменты дронов повредили еще два частных дома в Красноармейском районе. Никто не пострадал.

Регион неоднократно подвергался налетам украинских дронов. Так, в ночь на 21-е средства ПВО уничтожили над Россией 33 беспилотника, из них два перехватили в Краснодарском крае.

В сентябре фрагменты дронов упали на частные дома в Славянском и Калининском районах Кубани. Тогда же в Славянске-на-Кубани обломки беспилотников повредили три частных дома.