Фрагменты БПЛА повредили два частных дома в Красноармейском районе Кубани
Обломки беспилотного летательного аппарата повредили два частных дома в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
По предварительной информации, в одном из домов в результате падения фрагментов БПЛА выбиты окна и двери. Во втором доме повреждены окна и навес. Погибших и пострадавших нет. На месте работают аварийные и специальные службы.
В Славянском районе Краснодарского края были отменены занятия в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования в связи с угрозой применения беспилотников. Как сообщал глава муниципального образования Роман Синяговский, аналогичная рекомендация была дана учреждениям среднего и высшего профессионального образования.
По данным оперативного штаба, в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА пострадали два человека. Повреждения получили домовладения по семи адресам — были повреждены крыши, окна и двери.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем
Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США
WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО
Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»
Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней
Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники