Фрагменты БПЛА повредили два частных дома в Красноармейском районе Кубани

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Обломки беспилотного летательного аппарата повредили два частных дома в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

По предварительной информации, в одном из домов в результате падения фрагментов БПЛА выбиты окна и двери. Во втором доме повреждены окна и навес. Погибших и пострадавших нет. На месте работают аварийные и специальные службы.

В Славянском районе Краснодарского края были отменены занятия в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования в связи с угрозой применения беспилотников. Как сообщал глава муниципального образования Роман Синяговский, аналогичная рекомендация была дана учреждениям среднего и высшего профессионального образования.

По данным оперативного штаба, в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА пострадали два человека. Повреждения получили домовладения по семи адресам — были повреждены крыши, окна и двери.