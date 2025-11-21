 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Фрагменты БПЛА повредили два частных дома в Красноармейском районе Кубани

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Обломки беспилотного летательного аппарата повредили два частных дома в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

По предварительной информации, в одном из домов в результате падения фрагментов БПЛА выбиты окна и двери. Во втором доме повреждены окна и навес. Погибших и пострадавших нет. На месте работают аварийные и специальные службы.

В одном из районов Кубани отменили занятия в школах и детсадах из-за БПЛА
Политика
Фото:Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

В Славянском районе Краснодарского края были отменены занятия в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования в связи с угрозой применения беспилотников. Как сообщал глава муниципального образования Роман Синяговский, аналогичная рекомендация была дана учреждениям среднего и высшего профессионального образования.

По данным оперативного штаба, в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА пострадали два человека. Повреждения получили домовладения по семи адресам — были повреждены крыши, окна и двери.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
БПЛА повреждения Краснодарский край
Материалы по теме
В одном из районов Кубани отменили занятия в школах и детсадах из-за БПЛА
Политика
В Ростовской области в результате атаки БПЛА была повреждена опора ЛЭП
Политика
Беспилотники сбили над Черным морем, Кубанью и Смоленской областью
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 92,6 (-1,18) Инвестиции, 10:24 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 80,73 (-0,21) Инвестиции, 10:24
Умеров опроверг согласование мирного плана во время командировки в США Политика, 10:43
Титул «Мисс Вселенная» завоевала участница из Мексики. Как она выглядит Life, 10:42
Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ после хет-трика Спорт, 10:41
Как выбрать грузовик, который эффективно работает на бизнес Autonews, 10:39
Axios рассказал о приложении к мирному плану США Политика, 10:39
Ущерб по делу экс-замминистра ДНР о хищениях у МО оценили в 9 млрд руб Политика, 10:38
Евросоюз предложит мирный план с выгодными для Украины условиями Политика, 10:34
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Мероприятия, которые проходят лишь офлайн, больше не работаютПодписка на РБК, 10:32
За час ПВО сбила 12 БПЛА над Астраханской областью и Краснодарским краем Политика, 10:31
Меньше стараемся — лучше спим: как работает парадокс бессонницы Образование, 10:30
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Биткоин подешевел на $40 тыс. от рекорда и продолжил обвал Крипто, 10:26
Казахстан приостановил участие в договоре об оружии в Европе Политика, 10:22
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:15