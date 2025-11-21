 Перейти к основному контенту
«РИА Новости» узнало об экспертизе на вменяемость убийцы Талькова

«РИА Новости»: экспертиза признала убийцу Талькова вменяемым
Игорь Тальков
Игорь Тальков (Фото: Юрий Желудев / Global Look Press)

Психиатрическая экспертиза признала бывшего концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана, осужденного за убийство певца, вменяемым, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

В документе отмечается, что оснований сомневаться в вменяемости Шляфмана по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы нет.

«РИА Новости» узнало, из какого оружия убили Талькова
Общество
Игорь&nbsp;Тальков

В апреле суд в Петербурге заочно приговорил Шляфмана, который более 30 лет назад уехал в Израиль, к 13 годам лишения свободы по делу об убийстве Талькова в 1991 году.

По данным следствия, 6 октября 1991 года во дворце спорта «Юбилейный» во время конфликта из-за очередности выступлений Шляфман попытался выстрелить в представителя певицы Азизы Игоря Малахова. Малахов успел уклониться, и пуля попала в Талькова, который скончался на месте.

Игорь Тальков родился 4 ноября 1956 года в деревне Грецовка Щекинского района Тульской области. С детства Тальков увлекался музыкой, самостоятельно освоил несколько инструментов. В 1986 году переехал в Москву и присоединился к коллективу «Электроклуб». Широкую известность приобрел в 1987 году после исполнения песни «Чистые пруды».

Позже создал собственный музыкальный коллектив «Спасательный круг». Писал остросоциальные песни, среди которых «Россия», «Родина моя», «Кремлевская стена», а также лирические композиции. Кроме того, он успел сняться в двух фильмах — «Царь Иван Грозный» и «За последней чертой».

Его сын Игорь Тальков-младший тоже стал музыкантом.

Полина Дуганова
Игорь Тальков убийство психиатрическая экспертиза Вменяемость
Игорь Тальков фото
Игорь Тальков
певец, музыкант, композитор
4 ноября 1956 года
