«РИА Новости» узнало об экспертизе на вменяемость убийцы Талькова
Психиатрическая экспертиза признала бывшего концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана, осужденного за убийство певца, вменяемым, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.
В документе отмечается, что оснований сомневаться в вменяемости Шляфмана по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы нет.
В апреле суд в Петербурге заочно приговорил Шляфмана, который более 30 лет назад уехал в Израиль, к 13 годам лишения свободы по делу об убийстве Талькова в 1991 году.
По данным следствия, 6 октября 1991 года во дворце спорта «Юбилейный» во время конфликта из-за очередности выступлений Шляфман попытался выстрелить в представителя певицы Азизы Игоря Малахова. Малахов успел уклониться, и пуля попала в Талькова, который скончался на месте.
Игорь Тальков родился 4 ноября 1956 года в деревне Грецовка Щекинского района Тульской области. С детства Тальков увлекался музыкой, самостоятельно освоил несколько инструментов. В 1986 году переехал в Москву и присоединился к коллективу «Электроклуб». Широкую известность приобрел в 1987 году после исполнения песни «Чистые пруды».
Позже создал собственный музыкальный коллектив «Спасательный круг». Писал остросоциальные песни, среди которых «Россия», «Родина моя», «Кремлевская стена», а также лирические композиции. Кроме того, он успел сняться в двух фильмах — «Царь Иван Грозный» и «За последней чертой».
Его сын Игорь Тальков-младший тоже стал музыкантом.
