«РИА Новости» узнало, из какого оружия убили Талькова

Певец Игорь Тальков был убит из «Нагана» образца 1895 года, из которого в общей сложности было выпущено три пули, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

«Выстрел был произведен оболочечной пулей 7,62 миллиметра из револьвера типа «Наган» образца 1895 », — говорится в документе.

По данным агентства, для исследования эксперты по делу об убийстве Талькова получили три выпущенных из револьвера пули. Та, которую извлекли из тела артиста, была не первой из трех, однако в певца попала лишь одна.

В апреле суд в Петербурге заочно приговорил бывшего концертного директора Талькова Владимира Шляфмана, который более 30 лет назад уехал в Израиль, к 13 годам лишения свободы по делу об убийстве артиста в 1991 году.

Согласно материалам дела, преступление произошло 6 октября 1991 года во дворце спорта «Юбилейный». Шляфман, работавший тогда директором Талькова, в ходе конфликта об очередности выступлений попытался застрелить представителя певицы Азизы Игоря Малахова. Однако тот успел увернуться, а пуля попала в Талькова. Артист скончался на месте.

Игорь Тальков родился 4 ноября 1956 года в деревне Грецовка Щекинского района Тульской области. С детства Тальков увлекался музыкой, самостоятельно освоил несколько инструментов. В 1986 году переехал в Москву и присоединился к коллективу «Электроклуб». Широкую известность приобрел в 1987 году после исполнения песни «Чистые пруды». Позже создал собственный музыкальный коллектив «Спасательный круг». Писал остросоциальные песни, среди которых «Россия», «Родина моя», «Кремлевская стена», а также лирические композиции. Кроме того, он успел сняться в двух фильмах — «Царь Иван Грозный» и «За последней чертой». Его сын Игорь Тальков-младший тоже стал музыкантом.