 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

«РИА Новости» узнало, из какого оружия убили Талькова

«РИА Новости»: Игоря Талькова убили из «Нагана» 1895 года

Певец Игорь Тальков был убит из «Нагана» образца 1895 года, из которого в общей сложности было выпущено три пули, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

«Выстрел был произведен оболочечной пулей 7,62 миллиметра из револьвера типа «Наган» образца 1895 », — говорится в документе.

По данным агентства, для исследования эксперты по делу об убийстве Талькова получили три выпущенных из револьвера пули. Та, которую извлекли из тела артиста, была не первой из трех, однако в певца попала лишь одна.

В Петербурге утвердили приговор по делу об убийстве Игоря Талькова
Общество

В апреле суд в Петербурге заочно приговорил бывшего концертного директора Талькова Владимира Шляфмана, который более 30 лет назад уехал в Израиль, к 13 годам лишения свободы по делу об убийстве артиста в 1991 году.

Согласно материалам дела, преступление произошло 6 октября 1991 года во дворце спорта «Юбилейный». Шляфман, работавший тогда директором Талькова, в ходе конфликта об очередности выступлений попытался застрелить представителя певицы Азизы Игоря Малахова. Однако тот успел увернуться, а пуля попала в Талькова. Артист скончался на месте.

Игорь Тальков родился 4 ноября 1956 года в деревне Грецовка Щекинского района Тульской области. С детства Тальков увлекался музыкой, самостоятельно освоил несколько инструментов. В 1986 году переехал в Москву и присоединился к коллективу «Электроклуб». Широкую известность приобрел в 1987 году после исполнения песни «Чистые пруды».

Позже создал собственный музыкальный коллектив «Спасательный круг». Писал остросоциальные песни, среди которых «Россия», «Родина моя», «Кремлевская стена», а также лирические композиции. Кроме того, он успел сняться в двух фильмах — «Царь Иван Грозный» и «За последней чертой».

Его сын Игорь Тальков-младший тоже стал музыкантом.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Игорь Тальков убийство револьвер
Игорь Тальков фото
Игорь Тальков
певец, музыкант, композитор
4 ноября 1956 года
Материалы по теме
Рассказ двух подозреваемых о смертельном выстреле в Талькова. Видео
Общество
Суд спустя 34 года вынес приговор по делу об убийстве Талькова
Общество
Наташа Королева дала показания на суде по делу об убийстве Талькова
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 19 ноя, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 19 ноя, 10:03
Трамп заявил, что файлы Эпштейна раскроют правду о связях Клинтона Политика, 05:14
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
WSJ узнала, кто и как работал над новым планом США по урегулированию Политика, 04:47
Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна» Политика, 04:26
«РИА Новости» узнало, из какого оружия убили Талькова Общество, 04:17
Axios узнал, что Умеров и Уиткофф достигли понимания по новому плану США Политика, 04:02
В офисе Нетаньяху обнаружили подозрительный конверт Политика, 03:43
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Норвежская газета рассказала, как страна «зажата между Россией и ЕС» Политика, 03:37
Грэм заявил о призыве Трампа продвинуть проект о санкциях против России Политика, 03:14
Трамп заявил, что Маску повезло, и он с ним Политика, 02:58
Два российских аэропорта ввели ограничения на полеты Общество, 02:43
Суд в Италии подтвердил решение выдать ФРГ украинца по делу «Севпотоков» Политика, 02:34
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
В Пензенской области ввели план «Ковер» Политика, 02:31