Бывший замначальника Генштаба ВСУ Артеменко объявлен в розыск

Артур Артеменко (Фото: Каховская районная администрация)

Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Артур Артеменко объявлен в розыск в России. Соответствующая информация размещена в базе розыска МВД России.

«Разыскивается по статье УК», — указано в базе.

В октябре Следственный комитет сообщил, что Артеменко предъявлено заочное обвинение в организации обстрелов населенных пунктов Донбасса. По версии следствия, военнослужащие ВСУ под его руководством осуществляли многочисленные обстрелы населенных пунктов ДНР, в результате которых погибли и пострадали 222 человека, включая 17 детей. Также было разрушено более 130 объектов гражданской инфраструктуры.

В июле Следственный комитет России предъявил обвинения начальнику Центрального автобронетанкового управления ВСУ Юрию Мельнику и командиру 83-го центра специальных операций Сил специальных операций ВСУ Андрею Гарбузюку. Как сообщала пресс-служба ведомства, в результате расследования установлено, что оба военачальника в разное время руководили вооруженными формированиями, которые вели разведывательно-подрывную деятельность и осуществляли обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР.

По данным СК, в результате этих действий погибли и были ранены более 600 человек, включая 30 детей, а также разрушено свыше 260 объектов гражданской инфраструктуры.