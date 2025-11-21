Над тремя регионами России за час сбили шесть дронов

Фото: Global Look Press

Над Россией в период с 7:00 до 8:00 мск дежурные средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Три дрона уничтожили над Ростовской областью, два перехватили над Краснодарским краем и еще один — над Астраханской областью.

Незадолго до сообщения военного ведомства глава Славянского района Краснодарского края заявил об отмене занятий в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. Мера продлится до отбоя угрозы применения беспилотников.

Оперштаб, в свою очередь, сообщил о пострадавших в результате падения обломков дронов в Славянске-на-Кубани. Кроме того, фрагменты БПЛА повредили два дома в Красноармейском районе края.