Над тремя регионами России за час сбили шесть дронов
Над Россией в период с 7:00 до 8:00 мск дежурные средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Три дрона уничтожили над Ростовской областью, два перехватили над Краснодарским краем и еще один — над Астраханской областью.
Незадолго до сообщения военного ведомства глава Славянского района Краснодарского края заявил об отмене занятий в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. Мера продлится до отбоя угрозы применения беспилотников.
Оперштаб, в свою очередь, сообщил о пострадавших в результате падения обломков дронов в Славянске-на-Кубани. Кроме того, фрагменты БПЛА повредили два дома в Красноармейском районе края.
