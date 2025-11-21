Москвичам спрогнозировали облачную погоду с мокрым снегом
Жителей Москвы в пятницу, 21 ноября, ждет облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега, местами гололедица, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода».
Днем температура воздуха в столичном регионе прогреется до плюс 2 градусов. Из-за порывов ветра до 7 м/с погода будет ощущаться еще холоднее, примерно как при минус 5. Влажность ожидается на уровне 88%. Атмосферное давление будет варьироваться от 748 до 751 мм ртутного столба.
Накануне, 20 ноября, Гидрометцентр предупредил о продлении ранее введенного в столице желтого уровня опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до субботы, 22 ноября.
По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в Московском регионе в пятницу, 21 ноября, стартует очередная волна тепла. Синоптик отмечал, что столица окажется под влиянием теплого атмосферного фронта с запада.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем
Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США
WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО
Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»
Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней
Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники