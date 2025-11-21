 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Минэк увидели в запрете скидок на маркетплейсах удар по покупателям

Минэк: запрет на скидки на маркетплейсах ударит по покупателям

Внедрение ограничений по скидкам на маркетплейсах в конечном итоге могут переложить издержки на конечного потребителя, заявил директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин. Об этом РБК сообщила пресс-служба ведомства.

«Последствия надо прогнозировать с максимально учитывая конечное влияние на ценовую политику продавцов, чтобы не создать риски перекладывания этих издержек в финальную сумму для покупателей», — сказал Волошин.

Глава департамента отметил, что это решение надо рассматривать комплексно и без спешки и сообщил, что ведомство готово обсудить этот вопрос с коллегами из Центрального Банка.

Банки предложили запретить маркетплейсам инвестировать в скидки
Бизнес
Фото:TippaPatt / Shutterstock

Ранее главы нескольких российских банков направили спикеру Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить маркетплейсам инвестировать в снижение цен товаров чтобы избежать антиконкурентных практик. Они отметили, что скидки, в любом случае, не должны быть связаны только с оплатой картой маркетплейса.

28 октября глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала скрытой формой конкурентной борьбы и в целом несправедливыми скидки, которые маркетплейсы дают при оплате карточками их банков. В ЦБ подчеркнули, что не выступают против самой практики скидок, но поддерживают возможность получения бонусов и по картам сторонних банков, а не только по картам, принадлежащим маркетплейсу.

