Аэропорты Пензы и Ульяновска возобновили полеты

Аэропорты Пензы и Ульяновска (Баратаевка) возобновили работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что ограничения были приняты для обеспечения безопасности полетов. «В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Ульяновск», — добавил Кореняко.

О том, что авиагавани Пензы и Ульяновска прекратили принимать и отправлять рейсы представитель Росавиации заявил в 02:34 мск. Ограничения, таким образом, длились более трех с половиной часов.

Кроме того, ночью 20 ноября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявлял в регионе беспилотную опасность и план «Ковер». Об их отмене он сообщил в 05:08 и 06:06 мск соответственно.

План «Ковер» — это специальный авиационный режим, который вводится при незаконном пересечении границы, появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов (например, дронов), а также в экстренных ситуациях по решению органов ПВО. После его объявления все воздушные суда должны немедленно покинуть зону или совершить посадку, за исключением военных и спасательных рейсов.