 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорты Пензы и Ульяновска возобновили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорты Пензы и Ульяновска (Баратаевка) возобновили работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что ограничения были приняты для обеспечения безопасности полетов. «В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Ульяновск», — добавил Кореняко.

Минтранс не подтвердил скорое открытие аэропорта в Ростове-на-Дону
Политика
Фото:Эрик Романенко / ТАСС

О том, что авиагавани Пензы и Ульяновска прекратили принимать и отправлять рейсы представитель Росавиации заявил в 02:34 мск. Ограничения, таким образом, длились более трех с половиной часов.

Кроме того, ночью 20 ноября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявлял в регионе беспилотную опасность и план «Ковер». Об их отмене он сообщил в 05:08 и 06:06 мск соответственно.

План «Ковер» — это специальный авиационный режим, который вводится при незаконном пересечении границы, появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов (например, дронов), а также в экстренных ситуациях по решению органов ПВО. После его объявления все воздушные суда должны немедленно покинуть зону или совершить посадку, за исключением военных и спасательных рейсов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Запрет полетов Росавиация Пенза Ульяновск аэропорты
Материалы по теме
Власти допустили, что аэропорт Воронежа возобновит работу в 2025 году
Общество
Минтранс не подтвердил скорое открытие аэропорта в Ростове-на-Дону
Политика
Аэропорт Саратова приостановил рейсы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 19 ноя, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 19 ноя, 10:03
Взять власть в компании в свои руки. Чем помогут научные экспериментыПодписка на РБК, 08:24
«Яндекс» начал эксперимент по проявлению сознания у ИИПодписка на РБК, 08:15
В Иркутске группа женщин фиктивно легализовала 1,5 тыс. мигрантов Общество, 08:07
Партнера объявили банкротом: как защититься от претензий кредиторовПодписка на РБК, 08:07
ФСБ заявила о попытке отравить высокопоставленного военного пивом c ядом Политика, 08:04
100 лет Майе Плисецкой. Десять слагаемых, которые сделали ее великой Общество, 08:00
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Вильфанд рассказал, ждать ли россиянам зимней погоды в начале декабря Общество, 07:38
Politico узнало, что вызвало тревогу союзников в новом мирном плане США Политика, 07:37
Минфин пояснил, как рассчитает НДФЛ по сделкам с замещающими евробондами Инвестиции, 07:30
Средства ПВО за ночь уничтожили над Россией 65 украинских дронов Политика, 07:26
Аэропорты Пензы и Ульяновска возобновили полеты Политика, 07:18
Reuters узнал о попытках Белого дома замедлить публикацию файлов Эпштейна Политика, 07:12
Сбитые летчики. Почему по всему миру банкротятся лоукостерыПодписка на РБК, 07:01