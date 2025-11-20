 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Вэнс предложил России и Украине заняться торговлей вместо конфликта

Сюжет
Военная операция на Украине
Джей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Россия и Украина могли бы заняться торговлей, вместо того чтобы вести боевые действия, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на конференции издания Breitbart. Видео опубликовано на YouTube-канале WCNC.

«Почему Россия и Украина <...> в самом деле не начнут развивать торговлю и туризм между ними двумя, занимаясь чем-то вроде культурного обмена?» — задался вопросом Вэнс.

Вэнс объяснил проведение США ядерных испытаний
Политика
Джей Ди Вэнс

США втайне разрабатывают план урегулирования российско-украинского конфликта, сообщал Axios. Ряд западных СМИ, в том числе The Wall Street Journal, Reuters, The Telegraph и FT, публиковали детали документа. По информации источников этих СМИ, план предусматривает сокращение численности украинской армии вдвое, отказ от ключевых видов вооружений, сворачивание военной помощи со стороны США. Также, как сообщали западные СМИ, от Украины требуют уступить Донбасс, признать русский язык официальным и предоставить официальный статус «местному отделению Русской православной церкви», а на президента Владимира Зеленского возлагается обязательство принять предложенные условия.

Президент Украины Владимир Зеленский получил проект мирного плана США и обсудит его с американским президентом Дональдом Трампом, сообщил офис главы государства.

В Кремле ранее заявляли, что военная операция завершится тогда, когда будут достигнуты все поставленные цели: в результате самой военной операции или переговоров. Там не раз отмечали, что Москва открыта для урегулирования.

В ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть существование мирного плана США пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «новаций у нас нет». «Чего-то нового добавить к тому, что говорилось в Анкоридже, мы не можем», — сказал он.

Софья Полковникова
Джеймс Дэвид Вэнс Дональд Трамп Украина
Джеймс Дэвид Вэнс фото
Джеймс Дэвид Вэнс
политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
