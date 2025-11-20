На актера из «Сумерек» напали в центре Петербурга
На 44-летнего Джастина Чона, сыгравшего роль Эрика Йорки в «Сумерках», напали в центре Санкт-Петербурга. Об этом в телеграм-канале сообщила его супруга Александра Чон, опубликовавшая скриншот переписки.
В переписке с женой Чон рассказал, что шел в наушниках, когда прохожий начал кричать на него. «Я его игнорировал, он продолжал идти за мной, так что в конце концов я повернулся и сказал: «Я не русский, я не понимаю, что ты говоришь», — написал Чон.
Тогда неизвестный толкнул актера, тот бросил вещи и начал бить в ответ, двух мужчин разняла «группа ребят». По словам Чона, он не пострадал, прохожий не смог ударить его по лицу.
Чон родился в мае 1981 года в Калифорнии. В 2006 году он дебютировал на канале «Дисней», а в 2008-м исполнил роль Эрика в «Сумерках». Чон снялся также в сериалах «Доктор Хаус» и «Иллюзия» и других работах.
В октябре 2014 года актер женился на российской модели Саше Егоровой, с которой познакомился в Гонконге. У пары двое детей.
РБК направил запрос Александре Чон.
