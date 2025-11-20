 Перейти к основному контенту
На актера из «Сумерек» напали в центре Петербурга

На актера из «Сумерек» Джастина Чона напали в центре Петербурга
Джастин&nbsp;Чон
Джастин Чон (Фото: Woohae Cho / Getty Images)

На 44-летнего Джастина Чона, сыгравшего роль Эрика Йорки в «Сумерках», напали в центре Санкт-Петербурга. Об этом в телеграм-канале сообщила его супруга Александра Чон, опубликовавшая скриншот переписки.

В переписке с женой Чон рассказал, что шел в наушниках, когда прохожий начал кричать на него. «Я его игнорировал, он продолжал идти за мной, так что в конце концов я повернулся и сказал: «Я не русский, я не понимаю, что ты говоришь», — написал Чон.

Тогда неизвестный толкнул актера, тот бросил вещи и начал бить в ответ, двух мужчин разняла «группа ребят». По словам Чона, он не пострадал, прохожий не смог ударить его по лицу.

Суд арестовал актера из «Улиц разбитых фонарей» по делу о детском порно
Общество
Владимир&nbsp;Колганов

Чон родился в мае 1981 года в Калифорнии. В 2006 году он дебютировал на канале «Дисней», а в 2008-м исполнил роль Эрика в «Сумерках». Чон снялся также в сериалах «Доктор Хаус» и «Иллюзия» и других работах.

В октябре 2014 года актер женился на российской модели Саше Егоровой, с которой познакомился в Гонконге. У пары двое детей.

РБК направил запрос Александре Чон.

