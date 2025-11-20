 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Петербурге задержали двух мужчин за изготовление порнографии с детьми

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

В Санкт-Петербурге задержаны двое местных жителей по подозрению в изготовлении и распространении порнографических материалов с изображением несовершеннолетних. Об этом сообщает Следственный комитет России по Санкт-Петербургу.

Следствие установило, что подозреваемые провели фотосъемку малолетнего ребенка, после чего один из них разместил материалы на своей странице в социальной сети. Второй фигурант ранее также хранил и распространял подобные фотографии.

По данным Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, преступная группа использовала детей одного-двух лет для изготовления фотографий, которые затем размещались в интернете, включая даркнет и Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной). Преступная деятельность велась с 2015 года, считает следствие.

При обысках по месту жительства задержанных изъяты мобильные телефоны и электронные носители информации. Обоим предъявлены обвинения по статьям об изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и использовании ребенка для создания таких материалов.

По данным «Фонтанки», один из задержанных снимался в российских сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».

В июне полиция Санкт-Петербурга возбудила 17 уголовных дел после задержания 38-летнего гражданина Узбекистана, работавшего трудником в храме Рождества Христова. По данным «РБК Петербург», мужчина администрировал телеграм-чат с детской порнографией, в котором состояло около 150 человек.

Как установили правоохранители, задержанный рассылал запрещенные материалы 17 пользователям мессенджера. Телеграм-канал с детской порнографией был обнаружен на конфискованной у него технике.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Санкт-Петербург детская порнография задержание
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 ноября
EUR ЦБ: 93,78 (-0,15) Инвестиции, 15:53 Курс доллара на 20 ноября
USD ЦБ: 80,94 (-0,11) Инвестиции, 15:53
8 каверзных вопросов на собеседовании. Как не лишиться шансов на работу Образование, 16:09
«ВТБ Мои Инвестиции» обновили топ-10 российских акций Инвестиции, 16:04
«Фонтанка» назвала причину переноса рейса Петербург-Дубай Общество, 16:04
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:59
Избежавший похищения футболист сборной России стал «Джентльменом года» Спорт, 15:56
Путин обратился к патриарху Кириллу: «Чайком угостите?» Политика, 15:56
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Суд признал экстремистской книгу Бориса Вишневского об Арканаре Политика, 15:56
Ространснадзор показал робособаку для осмотра вагонов. Видео Технологии и медиа, 15:49
Минобороны отчиталось о контроле над районом Шахтерский в Красноармейске Политика, 15:46
В МИД Швеции заявили о несправедливо больших тратах на помощь Украине Политика, 15:42
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
Налоговые льготы при продаже жилья расширили. Как это отразится на рынке Недвижимость, 15:38
BZ узнала о реакции украинской элиты на долгое отсутствие Умерова Политика, 15:38