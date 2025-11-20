В Петербурге задержали двух мужчин за изготовление порнографии с детьми

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

В Санкт-Петербурге задержаны двое местных жителей по подозрению в изготовлении и распространении порнографических материалов с изображением несовершеннолетних. Об этом сообщает Следственный комитет России по Санкт-Петербургу.

Следствие установило, что подозреваемые провели фотосъемку малолетнего ребенка, после чего один из них разместил материалы на своей странице в социальной сети. Второй фигурант ранее также хранил и распространял подобные фотографии.

По данным Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, преступная группа использовала детей одного-двух лет для изготовления фотографий, которые затем размещались в интернете, включая даркнет и Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной). Преступная деятельность велась с 2015 года, считает следствие.

При обысках по месту жительства задержанных изъяты мобильные телефоны и электронные носители информации. Обоим предъявлены обвинения по статьям об изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и использовании ребенка для создания таких материалов.

По данным «Фонтанки», один из задержанных снимался в российских сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».

В июне полиция Санкт-Петербурга возбудила 17 уголовных дел после задержания 38-летнего гражданина Узбекистана, работавшего трудником в храме Рождества Христова. По данным «РБК Петербург», мужчина администрировал телеграм-чат с детской порнографией, в котором состояло около 150 человек.

Как установили правоохранители, задержанный рассылал запрещенные материалы 17 пользователям мессенджера. Телеграм-канал с детской порнографией был обнаружен на конфискованной у него технике.