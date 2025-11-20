 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Россия и Китай обсудили системы ПРО в разрезе стратегической стабильности

Фото: Министерство обороны РФ / ТАСС
Фото: Министерство обороны РФ / ТАСС

Москва и Пекин провели консультации по вопросам противоракетной обороны и ракетным аспектам стратегической стабильности, сообщает пресс-служба МИД России на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что «19 ноября в Москве проведены российско-китайские консультации в межведомственном формате по вопросам противоракетной обороны и ракетным аспектам стратегической стабильности».

Российскую делегацию возглавил специальный представитель главы МИД России по вопросам стратегической стабильности Андрей Малюгин, китайскую — заместитель директора департамента по контролю над вооружениями Министерства иностранных дел КНР Ли Чицзян.

Путин заявил об эпохе наилучших в истории отношений с Китаем
Политика
Владимир Путин и Ли Цян

Стороны провели углубленный анализ стратегических рисков, обсудили дестабилизирующие факторы и возможные меры по их снижению. Россия и Китай выразили удовлетворение уровнем взаимодействия и подтвердили готовность укреплять двусторонний диалог в сфере стратегической безопасности.

Несколькими днями ранее, 18 ноября, президент России Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном заявил, что отношения России и Китая вступили в новую эпоху и переживают наилучший период в своей истории.

Глава российского государства подчеркнул равноправный характер двусторонних отношений, обоюдную выгоду и поддержку в вопросах «коренных интересов» Москвы и Пекина.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Китай Россия консультации
Материалы по теме
Россия и КНР призвали ядерные страны отказаться от «игр с нулевой суммой»
Политика
В США назвали свою ошибку в связи с ядерным оружием из-за России и Китая
Политика
Путин заявил об эпохе наилучших в истории отношений с Китаем
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 92,6 (-1,18) Инвестиции, 19:03 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 80,73 (-0,21) Инвестиции, 19:03
Как купить и привезти автомобиль из Китая: инструкция Авто, 19:11
WB и Ozon предупредили о последствиях запрета инвестиций в скидки Бизнес, 19:06
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса РБК и Сбер, 19:00
Bloomberg узнал, что новые идеи США по миру включают снятие санкций Политика, 18:52
Импортозамещение, кибербезопасность и ИИ: опыт «Еврохима» и «К2Тех» Отрасли, 18:51
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Экс-вратарь сборной России Овчинников возглавит академию «Локомотива» Спорт, 18:42
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Warner Bros. подала иск к игроку, отмечающему голы в стиле Гарри Поттера Спорт, 18:31
Кибербезопасность как услуга: почему бизнес отдает защиту на аутсорс Тренды, 18:27
ЦБ установил официальный курс доллара на 21 ноября ниже ₽81 Инвестиции, 18:24
Токио предупредил о новом мировом порядке при участии России, КНР и КНДР Политика, 18:24
Россия и Китай обсудили системы ПРО в разрезе стратегической стабильности Политика, 18:20
Bloomberg написал, почему санкции против России не будут эффективными Политика, 18:20
Суд арестовал актера из «Улиц разбитых фонарей» по делу о детском порно Общество, 18:17