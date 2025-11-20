Россия и Китай обсудили системы ПРО в разрезе стратегической стабильности
Москва и Пекин провели консультации по вопросам противоракетной обороны и ракетным аспектам стратегической стабильности, сообщает пресс-служба МИД России на сайте ведомства.
В сообщении говорится, что «19 ноября в Москве проведены российско-китайские консультации в межведомственном формате по вопросам противоракетной обороны и ракетным аспектам стратегической стабильности».
Российскую делегацию возглавил специальный представитель главы МИД России по вопросам стратегической стабильности Андрей Малюгин, китайскую — заместитель директора департамента по контролю над вооружениями Министерства иностранных дел КНР Ли Чицзян.
Стороны провели углубленный анализ стратегических рисков, обсудили дестабилизирующие факторы и возможные меры по их снижению. Россия и Китай выразили удовлетворение уровнем взаимодействия и подтвердили готовность укреплять двусторонний диалог в сфере стратегической безопасности.
Несколькими днями ранее, 18 ноября, президент России Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном заявил, что отношения России и Китая вступили в новую эпоху и переживают наилучший период в своей истории.
Глава российского государства подчеркнул равноправный характер двусторонних отношений, обоюдную выгоду и поддержку в вопросах «коренных интересов» Москвы и Пекина.
