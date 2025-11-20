 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Польше заявили о регулярных угрозах президенту Навроцкому в соцсетях

Кароль Навроцкий
Кароль Навроцкий (Фото: Damian Burzykowski / Newspix.pl / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Польши Кароль Навроцкий регулярно получает угрозы в социальных сетях, сообщил вице-премьер и министр цифровых технологий Кшиштоф Гавковский, передает TVP.

«Мы постоянно сообщаем о любом незаконном контенте в социальных сетях. Особенно о том, который угрожает самым важным деятелям страны, таким как президент Республики Польша. Сегодня у нас был очередной такой случай», — сказал Гавковский.

По данным ведомства, новая угроза касалась поста на платформе X, где пользователь фактически призывал к покушению на президента.

Как подчеркнул Гавковский, власти активно отслеживают и сообщают платформам о любых незаконных публикациях, особенно угрожающих высшим должностным лицам. Правительство ускоряет внедрение закона о цифровых услугах (DSA), который должен обеспечить быстрое удаление незаконного контента.

МИД Польши обвинил президента в подготовке к выходу из ЕС
Политика
Кароль Навроцкий

Угрозы в адрес Навроцкого поступали и ранее. Так, до того, в ноябре, мужчина был арестован за угрозы в адрес президента, связанные с уголовным преступлением. Дело касалось фотографии с пистолетом и подписью «До скорой встречи, Каролек», опубликованной пользователем платформы X под фотографией президента на матче Польша — Нидерланды.

