В Польше заявили о регулярных угрозах президенту Навроцкому в соцсетях
Президент Польши Кароль Навроцкий регулярно получает угрозы в социальных сетях, сообщил вице-премьер и министр цифровых технологий Кшиштоф Гавковский, передает TVP.
«Мы постоянно сообщаем о любом незаконном контенте в социальных сетях. Особенно о том, который угрожает самым важным деятелям страны, таким как президент Республики Польша. Сегодня у нас был очередной такой случай», — сказал Гавковский.
По данным ведомства, новая угроза касалась поста на платформе X, где пользователь фактически призывал к покушению на президента.
Как подчеркнул Гавковский, власти активно отслеживают и сообщают платформам о любых незаконных публикациях, особенно угрожающих высшим должностным лицам. Правительство ускоряет внедрение закона о цифровых услугах (DSA), который должен обеспечить быстрое удаление незаконного контента.
Угрозы в адрес Навроцкого поступали и ранее. Так, до того, в ноябре, мужчина был арестован за угрозы в адрес президента, связанные с уголовным преступлением. Дело касалось фотографии с пистолетом и подписью «До скорой встречи, Каролек», опубликованной пользователем платформы X под фотографией президента на матче Польша — Нидерланды.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем
Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США
WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО
Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»
Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней
Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники