Опубликовано видео передачи Россией 1000 тел погибших украинских военных

Россия передала Украине 1 тыс. тел погибших украинских военнослужащих. Как уточнил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, в Россию были возвращены 30 тел погибших российских военных.

В Киеве заявили о намерении совместно с экспертами МВД провести экспертизы и идентификацию тел.

Предыдущий обмен телами произошел 23 октября. Тогда Украина получила останки 1 тыс. погибших военнослужащих, российская сторона — 31 погибшего.