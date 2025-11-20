Опубликовано видео передачи Россией 1000 тел погибших украинских военных
Россия передала Украине 1 тыс. тел погибших украинских военнослужащих. Как уточнил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, в Россию были возвращены 30 тел погибших российских военных.
В Киеве заявили о намерении совместно с экспертами МВД провести экспертизы и идентификацию тел.
Предыдущий обмен телами произошел 23 октября. Тогда Украина получила останки 1 тыс. погибших военнослужащих, российская сторона — 31 погибшего.
