Военная операция на Украине
Опубликовано видео передачи Россией 1000 тел погибших украинских военных

Опубликованы видеокадры передачи Россией 1000 тел погибших украинских военных
Военная операция на Украине

Опубликовано видео передачи Россией 1000 тел погибших украинских военных
Россия передала Украине 1 тыс. тел погибших украинских военнослужащих. Как уточнил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, в Россию были возвращены 30 тел погибших российских военных.

В Киеве заявили о намерении совместно с экспертами МВД провести экспертизы и идентификацию тел.

Предыдущий обмен телами произошел 23 октября. Тогда Украина получила останки 1 тыс. погибших военнослужащих, российская сторона — 31 погибшего.

обмен телами военные Минобороны
