Более 2,5 тыс. московских педиатров прошли обучение по диагностике ОРВИ

Сюжет
Новости Москвы
Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Москвы
В Москве более 2,5 тыс. врачей детских поликлиник прошли обучение по новым методикам диагностики, лечения и профилактики ОРВИ, гриппа и пневмонии у детей. Программа переобучения работает на базе Кадрового центра столичного департамента здравоохранения. Об этом 20 ноября, в День педиатра, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам Раковой, столица заранее подготовилась к сезону простуд: с начала сентября в городских поликлиниках, мобильных пунктах, школах и детсадах проводится широкая кампания по вакцинации, параллельно медикам обеспечили возможность повысить квалификацию и актуализировать знания по профилактике и лечению сезонных инфекций. «В частности, более 2,5 тыс. специалистов прошли повышение квалификации на базе Кадрового центра, — сообщила вице-мэр Ракова. — Теперь они могут еще качественнее оказывать необходимую медицинскую помощь детям. Специалисты изучали сложные клинические случаи, новейшие научные данные».

Программа повышения квалификации построена на обновленных клинических рекомендациях, современных научных данных и опыте московской системы здравоохранения. Курс включает в себя разбор подходов к диагностике, лечению и профилактике пневмонии, менингококковой, микоплазменной и пневмококковой инфекции, гриппа, ОРВИ и других инфекционных заболеваний у детей.

Один из блоков обучения посвящен особенностям ведения часто болеющих детей, а также профилактике и лечению осложнений ОРВИ. Врачи разбирают сложные клинические случаи, требующие дифференциальной диагностики, когда специалист поэтапно сравнивает схожие симптомы и исключает неподходящие варианты, чтобы установить истинную причину заболевания. Другая часть программы посвящена вопросам вакцинации детей как одному из ключевых инструментов профилактики гриппа и ряда других респираторных заболеваний.

Кроме того, в рамках празднования Дня педиатра вице-мэр наградила 41 столичного педиатра, которые получили почетный статус «Московский врач». Эта программа работает с 2017 года и призвана выделить профессионалов высочайшей квалификации с эталонными навыками и знаниями, которые при этом продолжают совершенствовать свои умения. «Вы главные, первые медики, которых встречают люди в своей жизни, — заявила Ракова в ходе торжественной церемонии. — У вас очень сложная работа, для которой необходим широкий спектр знаний по всем направлениям медицины. Конечно, это требует постоянного обучения, развития, готовности к изменениям. И вы, как показывает практика, с этим успешно справляетесь».

