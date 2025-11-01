 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

Мосгордума повысила стоимость патентов для мигрантов до 10 тыс. рублей

Тестирование мигрантов для получения патента на работу в Московском центре качества образования
Тестирование мигрантов для получения патента на работу в Московском центре качества образования (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Депутаты Мосгордумы на заседании 1 ноября поддержали повышение стоимости патентов для иностранных граждан. С учетом изменения регионального коэффициента стоимость патента вырастет с 8,9 тыс. до 10 тыс. руб. в месяц.

Региональный коэффициент пересматривается ежегодно, чтобы плата за патент отражала изменение средней зарплаты в городе, сообщила замруководителя департамента экономической политики и развития столицы, начальник управления налогового анализа Дарья Мурченко.

По словам Мурченко, повышение стоимости патента позволит выровнять налоговую нагрузку на мигрантов с нагрузкой на российских граждан. Стоимость патента рассчитывается как произведение базовой ставки, федерального коэффициента-дефлятора и регионального коэффициента.

При расчете власти учитывают среднюю зарплату в отраслях, где труд мигрантов используется наиболее активно, стоимость получения патента в ГБУ «Миграционный центр» и введенную с января 2025 года госпошлину за его оформление.

«Поэтому мы оцениваем все в совокупности и приходим к такому размеру. Он соответствует тому размеру патента, который существует в Московской области, поэтому нам кажется, что у нас размер достаточно сбалансирован», — отметила Мурченко.

Путин одобрил новые госпошлины для автовладельцев и мигрантов
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

С сентября в России для иностранных граждан введены новые сборы и пошлины: 500 руб. за постановку на учет по месту пребывания, 1 тыс. руб. за продление срока временного пребывания, 4,2 тыс. руб. за выдачу или переоформление патента, 4,2 тыс. руб. за продление разрешения на работу и 2,1 тыс. руб. за выдачу дубликата или внесение изменений в разрешение.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
мигранты трудовые мигранты пошлины патент на осуществление трудовой деятельности
Материалы по теме
Путин одобрил новые госпошлины для автовладельцев и мигрантов
Общество
Правительство предложило новые госпошлины для автовладельцев и мигрантов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Бывший форвард клубов НХЛ подписал контракт с «Барысом» Спорт, 15:19
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
В Москве ввели новые правила записи к врачу Общество, 15:13
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке Технологии и медиа, 15:09
Как оцифровать предприятие без крупных инвестиционных затрат Отрасли, 15:09
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы Политика, 15:07
Сын Роналду забил первый гол за юношескую сборную Португалии до 16 лет Спорт, 15:06
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Прощание со звездой «Полицейского с Рублевки» Романом Поповым. Фото Общество, 15:05 
Аналитики оценили изменение спроса на новостройки Москвы за год Недвижимость, 15:05
На крупнейшем в Нью-Мексико НПЗ произошел взрыв Общество, 15:05
В Минобороны заявили о возможном создании в АТР «прямого аналога НАТО» Политика, 15:03
Год назад в России узаконили майнинг. Что изменилось и что дальше Крипто, 15:03
Мосгордума перенесла крайний срок оплаты ЖКУ на 15-е число Общество, 15:01
Чем важны структурные продукты для инвестиций в полисы страхования жизни Отрасли, 14:59