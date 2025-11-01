Мосгордума повысила стоимость патентов для мигрантов до 10 тыс. рублей
Депутаты Мосгордумы на заседании 1 ноября поддержали повышение стоимости патентов для иностранных граждан. С учетом изменения регионального коэффициента стоимость патента вырастет с 8,9 тыс. до 10 тыс. руб. в месяц.
Региональный коэффициент пересматривается ежегодно, чтобы плата за патент отражала изменение средней зарплаты в городе, сообщила замруководителя департамента экономической политики и развития столицы, начальник управления налогового анализа Дарья Мурченко.
По словам Мурченко, повышение стоимости патента позволит выровнять налоговую нагрузку на мигрантов с нагрузкой на российских граждан. Стоимость патента рассчитывается как произведение базовой ставки, федерального коэффициента-дефлятора и регионального коэффициента.
При расчете власти учитывают среднюю зарплату в отраслях, где труд мигрантов используется наиболее активно, стоимость получения патента в ГБУ «Миграционный центр» и введенную с января 2025 года госпошлину за его оформление.
«Поэтому мы оцениваем все в совокупности и приходим к такому размеру. Он соответствует тому размеру патента, который существует в Московской области, поэтому нам кажется, что у нас размер достаточно сбалансирован», — отметила Мурченко.
С сентября в России для иностранных граждан введены новые сборы и пошлины: 500 руб. за постановку на учет по месту пребывания, 1 тыс. руб. за продление срока временного пребывания, 4,2 тыс. руб. за выдачу или переоформление патента, 4,2 тыс. руб. за продление разрешения на работу и 2,1 тыс. руб. за выдачу дубликата или внесение изменений в разрешение.
