 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Военным передали тысячи конфискованных за пьяное вождение машин

Генпрокуратура: военным передали 5,5 тыс. изъятых у пьяных водителей машин
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Свыше 5,5 тыс. автомобилей, конфискованных у водителей, которых повторно задержали в состоянии алкогольного опьянения за рулем, переданы в зону военной операции, при этом всего было изъято 33 тыс. машин. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре, передает ТАСС.

«Благодаря совместной работе прокуроров с иными заинтересованными ведомствами за 2,5 года обеспечена полноценная работа института конфискации автомобилей у водителей, управляющих в состоянии опьянения либо без прав. По делам о повторном управлении транспортом в состоянии опьянения конфисковано более 33 тыс. автомобилей. Свыше 5,5 тыс. единиц конфискованной техники передано в зону СВО», — говорится в сообщении, составленном по итогам заседания под председательством генпрокурора Александра Гуцана.

Еще 146 машин передали новым регионам и 19 автомобилей получило МЧС. По данным Генпрокуратуры, благодаря работе по конфискации число случаев нетрезвого вождения в 2024 году снизилось на 15%, и тенденция продолжается в 2025 году.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Генпрокурор Гуцан подчеркнул, что конфискация имущества — важный инструмент борьбы с преступностью, однако эффективность розыска активов нуждается в улучшении: результативным оказывается лишь каждое третье поручение оперативных служб на эту тему.

В марте Генпрокуратура сообщила, что в 2024 году более 600 автомобилей, конфискованных по уголовным делам, были переданы Минобороны, в том числе для нужд военной операции. За счет мер надзорного ведомства суды стали активнее применять конфискацию. Например, количество решений по изъятию имущества у коррупционеров выросло на треть, а по конфискации машин у водителей, повторно задержанных в состоянии опьянения за рулем, более чем вдвое.

Передача конфискованного движимого имущества Минобороны осуществляется в соответствии с постановлением правительства России № 1470 от 8 сентября 2023 года.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Военная операция на Украине Автомобили Генпрокуратура Александр Гуцан
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
Минобороны отчиталось о контроле над районом Шахтерский в Красноармейске
Политика
Минобороны сообщило об отбитых попытках ВСУ прорваться к реке Оскол
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 ноября
EUR ЦБ: 93,78 (-0,15) Инвестиции, 17:23 Курс доллара на 20 ноября
USD ЦБ: 80,94 (-0,11) Инвестиции, 17:23
В Раде рассказали о требовании Арахамии и Буданова уволить Ермака Политика, 17:40
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Стал известен следующий соперник чемпиона PFL Усмана Нурмагомедова Спорт, 17:24
«С задачей все ок»: что можно писать зумерам, и нельзя — бумерам Образование, 17:21
ПСБ опубликовал отчет о ключевых ESG-достижениях и проектах Пресс-релиз, 17:19
Страновой бренд: как имидж страны помогает увеличивать экспорт Дискуссионный клуб, 17:17
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
42% россиян планируют покупку недвижимости в ближайшие два-три года Недвижимость, 17:15
Будущее человеческого капитала: как меняется роль HR в бизнесе Тренды, 17:13
Суд смягчил приговор хирургу Лонской, осужденной за неудачную операцию Общество, 17:12
NYT сравнила расследование дела Миндича с сериалом на Netflix Политика, 17:10
Силуанов назвал главные направления борьбы с теневой экономикой Экономика, 17:06
ПСБ принял участие в обсуждении траектории будущего роста экономики Пресс-релиз, 17:04
НКР присвоило ПАО «ТрансФин-М» кредитный рейтинг A.ru Кредитные рейтинги, 17:04