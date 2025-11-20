Военным передали тысячи конфискованных за пьяное вождение машин

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Свыше 5,5 тыс. автомобилей, конфискованных у водителей, которых повторно задержали в состоянии алкогольного опьянения за рулем, переданы в зону военной операции, при этом всего было изъято 33 тыс. машин. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре, передает ТАСС.

«Благодаря совместной работе прокуроров с иными заинтересованными ведомствами за 2,5 года обеспечена полноценная работа института конфискации автомобилей у водителей, управляющих в состоянии опьянения либо без прав. По делам о повторном управлении транспортом в состоянии опьянения конфисковано более 33 тыс. автомобилей. Свыше 5,5 тыс. единиц конфискованной техники передано в зону СВО», — говорится в сообщении, составленном по итогам заседания под председательством генпрокурора Александра Гуцана.

Еще 146 машин передали новым регионам и 19 автомобилей получило МЧС. По данным Генпрокуратуры, благодаря работе по конфискации число случаев нетрезвого вождения в 2024 году снизилось на 15%, и тенденция продолжается в 2025 году.

Генпрокурор Гуцан подчеркнул, что конфискация имущества — важный инструмент борьбы с преступностью, однако эффективность розыска активов нуждается в улучшении: результативным оказывается лишь каждое третье поручение оперативных служб на эту тему.

В марте Генпрокуратура сообщила, что в 2024 году более 600 автомобилей, конфискованных по уголовным делам, были переданы Минобороны, в том числе для нужд военной операции. За счет мер надзорного ведомства суды стали активнее применять конфискацию. Например, количество решений по изъятию имущества у коррупционеров выросло на треть, а по конфискации машин у водителей, повторно задержанных в состоянии опьянения за рулем, более чем вдвое.

Передача конфискованного движимого имущества Минобороны осуществляется в соответствии с постановлением правительства России № 1470 от 8 сентября 2023 года.