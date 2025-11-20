Суд признал экстремистской книгу Бориса Вишневского об Арканаре

Борис Вишневский (признан Минюстом иноагентом) (Фото: Сергей Ермохин / ТАСС)

Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск прокуратуры и признал книгу экс-депутата петербургского парламента Бориса Вишневского (признан Минюстом иноагентом) «Хроники возрожденного Арканара» экстремистским материалом.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ранее пресс-служба сообщила, что, по мнению экспертов, книга описывает Россию как фашизирующееся государство и «империю лицемерия», а также «третий мир». Кроме того, говорилось в заключении, автор «призывает к насильственному изменению основ конституционного строя РФ и разжигает вражду и ненависть к верующим РПЦ».

«Хроники возрожденного Арканара» — сборник статей Вишневского за 2008–2015 годы о политических событиях в Петербурге и России. Книга впервые была издана в 2015 году.

Борис Вишневский — кандидат технических наук, публицист, лауреат премии Союза журналистов «Золотое перо России»; писал в том числе для «Новой газеты» (осенью 2022 года издание лишили лицензии, тогда же регистрацию отозвали у его сайта).

С 2011-го был депутатом петербургского заксобрания, входил в комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам, а также в комиссию по социальной политике и здравоохранению Петербурга. В 2016–2021 годах возглавлял фракцию «Яблока» в заксобрании Петербурга, с 2019 года является заместителем председателя партии.