 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Суд признал экстремистской книгу Бориса Вишневского об Арканаре

Борис Вишневский (признан Минюстом иноагентом)
Борис Вишневский (признан Минюстом иноагентом) (Фото: Сергей Ермохин / ТАСС)

Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск прокуратуры и признал книгу экс-депутата петербургского парламента Бориса Вишневского (признан Минюстом иноагентом) «Хроники возрожденного Арканара» экстремистским материалом.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ранее пресс-служба сообщила, что, по мнению экспертов, книга описывает Россию как фашизирующееся государство и «империю лицемерия», а также «третий мир». Кроме того, говорилось в заключении, автор «призывает к насильственному изменению основ конституционного строя РФ и разжигает вражду и ненависть к верующим РПЦ».

«Хроники возрожденного Арканара» — сборник статей Вишневского за 2008–2015 годы о политических событиях в Петербурге и России. Книга впервые была издана в 2015 году.

Борис Вишневский — кандидат технических наук, публицист, лауреат премии Союза журналистов «Золотое перо России»; писал в том числе для «Новой газеты» (осенью 2022 года издание лишили лицензии, тогда же регистрацию отозвали у его сайта).

С 2011-го был депутатом петербургского заксобрания, входил в комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам, а также в комиссию по социальной политике и здравоохранению Петербурга. В 2016–2021 годах возглавлял фракцию «Яблока» в заксобрании Петербурга, с 2019 года является заместителем председателя партии.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Теги
Борис Вишневский экстремизм иноагент книга суд прокуратура
Материалы по теме
В суд поступил новый протокол на Бориса Вишневского
Политика
Вишневский сложит полномочия депутата из-за статуса иноагента
Политика
Прокуратура потребовала признать экстремистской книгу Вишневского
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 ноября
EUR ЦБ: 93,78 (-0,15) Инвестиции, 15:53 Курс доллара на 20 ноября
USD ЦБ: 80,94 (-0,11) Инвестиции, 15:53
8 каверзных вопросов на собеседовании. Как не лишиться шансов на работу Образование, 16:09
«ВТБ Мои Инвестиции» обновили топ-10 российских акций Инвестиции, 16:04
«Фонтанка» назвала причину переноса рейса Петербург-Дубай Общество, 16:04
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:59
Избежавший похищения футболист сборной России стал «Джентльменом года» Спорт, 15:56
Путин обратился к патриарху Кириллу: «Чайком угостите?» Политика, 15:56
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Суд признал экстремистской книгу Бориса Вишневского об Арканаре Политика, 15:56
Ространснадзор показал робособаку для осмотра вагонов. Видео Технологии и медиа, 15:49
Минобороны отчиталось о контроле над районом Шахтерский в Красноармейске Политика, 15:46
В МИД Швеции заявили о несправедливо больших тратах на помощь Украине Политика, 15:42
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
Налоговые льготы при продаже жилья расширили. Как это отразится на рынке Недвижимость, 15:38
BZ узнала о реакции украинской элиты на долгое отсутствие Умерова Политика, 15:38