Госдума приняла закон об увеличении МРОТ почти на 21%

Госдума приняла закон об увеличении МРОТ до 27 093 руб. в месяц с 1 января
Сюжет
Новые законы в России
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в четверг, 20 ноября, приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 27 093 руб. в месяц с 1 января 2026 года. Трансляцию вел телеканал «Дума ТВ». В настоящее время МРОТ составляет 22 440 руб.

Таким образом в следующем году он вырастет на 20,7%, а его соотношение с медианной заработной платой составит 48%, следует из пояснительной записки к законопроекту на сайте Госдумы.

С 1 января за счет повышения МРОТ вырастут зарплаты почти у 5 млн россиян
Общество
Фото:Zuykov Photography / Shutterstock

В ходе первого чтения законопроекта в октябре 2025 года замминистра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин сообщил, что увеличение МРОТ приведет к росту зарплаты около 4,6 млн работников и превысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 31,2%.

С 1 января 2025 года в России прожиточный минимум составляет 17 733 руб. в месяц. В следующем году он станет больше на 6,8% и составит 18 939 руб. в месяц.

Платыгин также напомнил, что законопроект был разработан в связи с поручением президента России от 30 марта 2024 года о необходимости повышать МРОТ опережающими темпами, так чтобы к 2035 году он составлял не менее 35 тыс. руб.

После принятия Госдумой законопроект должен быть одобрен Советом Федерации и подписан президентом.

Авторы
Теги
Денис Малышев
увеличение МРОТ Госдума Минтруда прожиточный минимум
