Общество⁠,
0

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 после перерыва вышла в эфир

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 после перерыва передала четыре слова
Фото: Carsten Koall / Global Look Press
Фото: Carsten Koall / Global Look Press

Российская радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», возобновила вещание и передала в эфир несколько новых сообщений. Об этом сообщили в телеграм-канале «УВБ-76 логи».

В эфире прозвучали слова «жеребость», «оцинковщик», «лесолед» (такое слово уже звучало 20 февраля 2022 года) и «болонский». Первый сигнал был зафиксирован 17 ноября в 11:11 по московскому времени, второй — в 12:36, третий — в 12:43, четвертый — в 14:04.

Позже прозвучали слова «пошлый» и «Латвия» в 14:35 и 14:40 соответственно.

14 ноября трансляция вещания радиостанции УВБ-76 временно прекращалась из-за отключения электроэнергии после попадания БПЛА в подстанцию в городе, где находится сервер трансляции. Сама радиостанция продолжала работу. До этого последнее сообщение «Симомор» было зафиксировано 13 ноября в 18:35.

«Радиостанция Судного дня» снова передала в эфир слово с корнем «мозг»
Общество
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, непрерывно работает с середины или со второй половины 1970-х на частоте 4625 кГц. Она также доступна для прослушивания онлайн. Относится к так называемым номерным радиостанциям, которые часто связывают с деятельностью военных, силовых и разведывательных структур. Ее активность вызывает интерес радиолюбителей со всего мира — почти весь круглосуточный эфир составляет трансляция маркера канала. Это «жужжание» изредка прерывается цифрами и буквосочетаниями.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
УВБ-76 (Жужжалка) радиостанция сообщение эфир
