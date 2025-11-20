Посольство заявило, что Япония не ввела запрет на авиаперелеты с Россией

Посольство Японии в Москве (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Правительство Японии не вводило запретов на полеты российских авиакомпаний через свое воздушное пространство, заявили «РИА Новости» в посольстве Японии в Москве, отвечая на вопрос о возможности восстановления прямого авиасообщения между странами.

«Прогнозирование сроков возобновления прямых рейсов затруднительно, но правительство Японии не вводило антироссийских санкций, которые запрещали бы российским авиакомпаниям выполнять рейсы или пролетать через воздушное пространство Японии», — пояснили в дипмиссии.

Японская авиакомпания JAL сообщила, что рассмотрит вопрос о возобновления рейсов в Россию, когда для этого сложатся подходящие условия. С японской стороны существует запрос на восстановление воздушного сообщения: посольство России в Токио подтвердило, что Москва готова к диалогу по этому направлению.

По данным Японской национальной организации по туризму, с апреля по октябрь 2025 года страну посетили 159,3 тыс. россиян — это больше, чем за весь 2019 год (120 тыс. человек). Только в октябре 2025 года в Японию приехали 30,1 тыс. туристов из России — это абсолютный месячный рекорд.

Россия стала единственной из 22 стран, показавшей рост турпотока в Японию более чем на 100% по итогам десяти месяцев 2025 года.

Прямое авиасообщение России и Японии было приостановлено в марте 2022 года, после начала военной операции на Украине.

В конце октября замглавы МИДа Андрей Руденко сообщил, что авиакомпании России и Японии ведут переговоры о возможном возобновлении прямых рейсов между странами. Он напомнил, что российская сторона не запрещала японским перевозчикам летать в Россию — это решение принимало правительство Японии.