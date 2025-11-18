Генерал-майор Росгвардии Рябых назвал абсурдом обвинение во взятке

Следствие вменяет Рябых получение взятки в 17 млн руб. Ему грозит лишение звания, наград, крупный штраф и до 15 лет лишения свободы. Он же настаивает, что его судят лишь потому, что он отказался «оговорить» начальника

Константин Рябых (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Во вторник, 18 ноября, 235-й гарнизонный военный суд начал рассмотрение уголовного дела генерал-майора Росгвардии Константина Рябых, передает корреспондент РБК. Ему вменяется преступление по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Рябых грозит лишение звания, наград, крупный штраф и до 15 лет лишения свободы.

Согласно обвинению, Рябых неоднократно действовал в интересах созданной в 2021 году Георгием Стреловым и Андреем Рулем коммерческой организации ООО «Оружейная палата». По показаниям учредителей, Стрелова и Руля, Рябых требовал взятку за помощь в заключении госконтрактов. Военный прокурор огласил обвинительное заключение, в результате которого стало известно, что Стрелов показал, что 30 декабря 2023 года передал генерал-майору взятку в размере 17 млн руб. за помощь в заключении госконтрактов.

Адвокат Константина Рябых Владимир Евсеев заявил РБК, что Стрелов неоднократно менял свои показания и сумму якобы переданной им взятки и что такому свидетелю «верить нельзя».

В 2023 году Росгвардия заключила контракты с ООО «Оружейная палата» на покупку технических средств: на поставку 231 комплекса обнаружения и подавления БПЛА «Выжигатель» и 21 радиотехнического комплекса «Путеводитель» на сумму 890,4 млн руб.

Как заявил военный прокурор на заседании, 24 января 2024 года таможня аэропорта Шереметьево изъяла технические средства, перевозившиеся из Китая в интересах компании «Оружейная палата». В связи с чем Рябых по просьбе Стрелова написал письмо начальнику таможни с просьбой вернуть технические средства, но получил отказ.

Сам Рябых не признал себя виновным ни по одному из пунктов обвинения. Он заявил, что в его должностные обязанности не входили вменяемые ему действия. Он утверждает, что его задачей было показать Росгвардии перспективные образцы и о деньгах он не знал, уверяет, что показания Стрелова не соответствуют действительности.

Также он заявил, что занимал новую для себя должность с июня 2023 года, находился в процессе «вникания» в должность с большой ответственностью и не мог заниматься ничем другим. Он уверил суд, что его руководитель Алексей Беззубиков — очень требовательный человек и повлиять на него каким-либо образом было невозможно. «Это абсурд», — прокомментировал обвинения Рябых.

«Я всю жизнь прослужил во внутренних войсках Росгвардии и добросовестно выполнял свои обязанности, за это и награжден государственными наградами. Я принял участие во всех вооруженных конфликтах, от Северного Кавказа, Сирии до СВО. Я не позволяю себе врать, это подтвердят свидетели, которых вы будете допрашивать. Меня так научили», — заявил генерал-майор.

В завершение своей речи генерал-майор Рябых рассказал, что следователи уговаривали его дать показания на своего начальника Алексея Беззубикова, обещая ему взамен свободу, но он отказался, так как «не позволяет себе врать и тем более наговаривать».

Генерал-майор был задержан в феврале этого года в ходе мероприятий по противодействию проявлениям коррупции Главным управлением собственной безопасности Росгвардии совместно с департаментом военной контрразведки ФСБ. После задержания он был уволен с должности руководителя департамента техники и вооружения Росгвардии.

На следующем заседании 20 ноября суд продолжит изучать материалы дела.