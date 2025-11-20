ФСБ задержала пытавшегося отравить офицера Минобороны пивом с ядом. Видео
ФСБ задержала жителя ДНР, подозреваемого в попытке отравления высокопоставленного российского военного. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
Как полагают следователи, в ноябре представители украинской разведки передали задержанному две упаковки британского пива, в которых содержался яд. Мужчина должен был подарить алкоголь российскому офицеру, однако его задержали в момент передачи упаковок.
На видео видно, как ему сбросили с БПЛА пиво, как сотрудники ФСБ следили за ним, а позднее — его показания.
Как показало исследование, в пиве содержалась смесь «высокотоксичных отравляющих веществ «колхицин» и «третбутилбициклофосфат». Как отметили в ФСБ, последнее — аналог боевого отравляющего вещества VX нервно-паралитического действия, запрещенного Конвенцией о химическом оружии 1993 года.
Кроме того, по версии следствия, житель ДНР получил от украинских спецслужб взрывчатые вещества, доставленные при помощи беспилотников, которые он хранил у себя дома. Позднее он должен был использовать их для совершения диверсий и терактов.
Как рассказал военный, который должен был стать жертвой, несколько месяцев назад он познакомился в интернете с девушкой, которая представилась Полиной. Они начали общаться в Telegram.
Девушка рассказала военному, что раньше жила в Донецке, но временно приехала в Мариуполь. В ходе общения она несколько раз присылала ему видео из спортзала. Через некоторое время Полина сообщила военному, что хочет сделать ему подарок.
Как установили сотрудники ФСБ, через аккаунт «Полины» с военнослужащим вели переписку сотрудники украинских спецслужб.
