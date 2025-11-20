 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

ФСБ задержала пытавшегося отравить офицера Минобороны пивом с ядом. Видео

Появилось видео задержания пытавшегося отравить офицера Минобороны пивом с ядом
Сюжет
Военная операция на Украине

ФСБ задержала пытавшегося отравить офицера Минобороны пивом с ядом. Видео
Video

ФСБ задержала жителя ДНР, подозреваемого в попытке отравления высокопоставленного российского военного. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Как полагают следователи, в ноябре представители украинской разведки передали задержанному две упаковки британского пива, в которых содержался яд. Мужчина должен был подарить алкоголь российскому офицеру, однако его задержали в момент передачи упаковок.

На видео видно, как ему сбросили с БПЛА пиво, как сотрудники ФСБ следили за ним, а позднее — его показания.

Как показало исследование, в пиве содержалась смесь «высокотоксичных отравляющих веществ «колхицин» и «третбутилбициклофосфат». Как отметили в ФСБ, последнее — аналог боевого отравляющего вещества VX нервно-паралитического действия, запрещенного Конвенцией о химическом оружии 1993 года.

Кроме того, по версии следствия, житель ДНР получил от украинских спецслужб взрывчатые вещества, доставленные при помощи беспилотников, которые он хранил у себя дома. Позднее он должен был использовать их для совершения диверсий и терактов.

ФСБ заявила о попытке отравить высокопоставленного военного пивом c ядом
Политика
Фото:Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

Как рассказал военный, который должен был стать жертвой, несколько месяцев назад он познакомился в интернете с девушкой, которая представилась Полиной. Они начали общаться в Telegram.

Девушка рассказала военному, что раньше жила в Донецке, но временно приехала в Мариуполь. В ходе общения она несколько раз присылала ему видео из спортзала. Через некоторое время Полина сообщила военному, что хочет сделать ему подарок.

Как установили сотрудники ФСБ, через аккаунт «Полины» с военнослужащим вели переписку сотрудники украинских спецслужб.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
покушение отравление ФСБ задержание
Материалы по теме
ФСБ заявила о попытке отравить высокопоставленного военного пивом c ядом
Политика
ФСБ заявила о фейковых аккаунтах в Telegram, вовлекающих в диверсии
Политика
Россиян предупредили о мошенниках «с письмами от Роскомнадзора и ФСБ»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 ноября
EUR ЦБ: 93,78 (-0,15) Инвестиции, 09:37 Курс доллара на 20 ноября
USD ЦБ: 80,94 (-0,11) Инвестиции, 09:37
СК проводит проверку после давки в школьной раздевалке во Владивостоке Общество, 11:30
«ЕвроХим» попросил банки Италии заморозить операции экс-подрядчиков Бизнес, 11:28
Уволенная министр энергетики Украины опровергла слухи о побеге за границу Политика, 11:24
Депутаты решили закрепить православные кресты на гербе России Политика, 11:24
Власти рассмотрят автоматизацию экзамена на права Общество, 11:23
Цискаридзе объяснил, в чем уникальность Майи Плисецкой Общество, 11:21
Почему не всем надо расти по карьерной лестнице. И куда тогда стремиться Образование, 11:18
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Инструмент выживания: что стало драйвером внедрения инноваций Дискуссионный клуб, 11:18
«Газпром» продаст свой завод в Башкирии холдингу «Росхим» Бизнес, 11:18
Cовет директоров «Т-Технологий» объявил выкуп акций и дивиденд за квартал Инвестиции, 11:16
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Стартовали продажи обновленной Lada Niva Travel. Версии и цены Авто, 11:00
В Великих Луках задержали мужчину с «коктейлем Молотова» возле мэрии Политика, 10:59
Кто влюблен в море: как «Русский Краб» формирует новое поколение рыбаков Отрасли, 10:59