Пожар произошел на предприятии под Рязанью из-за обломков БПЛА

Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

На территории предприятия в Рязанской области произошел пожар из-за падения обломков беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Павел Малков.

«Из-за падения обломков [БПЛА] произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб», — написал глава региона в 06:50 мск.

О каком предприятии идет речь, Малков не уточнил. Он добавил, что оперативные службы приступили к работе на месте происшествия.

Обломки БПЛА также упали в нескольких районах Рязани. По словам Малкова, никто не пострадал, гражданская инфраструктура серьезно не повреждена.

Он подчеркнул, что упавшие обломки ликвидируют в течение дня. В связи с этим Малков призвал жителей региона не приближаться к ним, а в случае обнаружения сообщать в оперативные службы. Губернатор также напомнил, что в регионе запрещено выкладывать в социальные сети фото и видео последствий атак беспилотников.

По данным Минобороны, в ночь на 20 ноября над территорией России уничтожили 65 украинских беспилотников самолетного типа. Из них 16 сбили над Рязанской областью.

Днем ранее Малков также рассказал о возгорании на территории предприятия в Рязанской области. В ночь на 19 ноября средства ПВО уничтожили восемь дронов над регионом.