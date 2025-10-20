 Перейти к основному контенту
0

В Петербурге утвердили приговор по делу об убийстве Игоря Талькова

Санкт-Петербургский городской суд подтвердил законность приговора Валерию Шляфману, осужденному за убийство певца Игоря Талькова и покушение на представителя певицы Азизы Игоря Малахова. Апелляционная коллегия отклонила ходатайство защиты об оправдании и оставила в силе первоначальное решение Петроградского районного суда, вынесенное в апреле 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Согласно материалам дела, преступление произошло 6 октября 1991 года во дворце спорта «Юбилейный». Шляфман, работавший тогда директором Талькова, во время конфликта об очередности выступлений попытался застрелить Малахова. При выстреле тот увернулся, а пуля попала в Талькова. Артист скончался на месте. Суд установил, что преступление было совершено из личной неприязни и представляло опасность для жизни многих людей.

СК установил виновного в убийстве Игоря Талькова благодаря рубашке
Общество
Игорь Тальков

Дело было приостановлено в 1993 году, после того как Шляфман скрылся от следствия. В 2018-м расследование возобновили. В 2022-м бывшего концертного директора заочно арестовали и объявили в международный розыск. Прокуратура требовала приговорить его к 14 годам лишения свободы.

Шляфман, проживающий в Израиле с 1992-го, был заочно приговорен к 13 годам колонии общего режима. На протяжении всего процесса он не признавал свою вину.

