Два российских аэропорта ввели ограничения на полеты
В аэропортах Пензы и Ульяновска введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Меры нужны для обеспечения безопасности полетов, указал он.
За несколько минут до этого губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявил, что в регионе действует план «Ковер». В области также временно ограничили работу мобильного интернета, власти объясняют эту меру обеспечением безопасности граждан.
Этой ночью об опасности атаки беспилотников предупредили также власти Тульской, Липецкой, Рязанской и Тамбовской областей.
