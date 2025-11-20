Росавиация: аэропорты Пензы и Ульяновска ввели ограничения на полеты

Два российских аэропорта ввели ограничения на полеты

В аэропортах Пензы и Ульяновска введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры нужны для обеспечения безопасности полетов, указал он.

За несколько минут до этого губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявил, что в регионе действует план «Ковер». В области также временно ограничили работу мобильного интернета, власти объясняют эту меру обеспечением безопасности граждан.

Этой ночью об опасности атаки беспилотников предупредили также власти Тульской, Липецкой, Рязанской и Тамбовской областей.