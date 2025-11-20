 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Два российских аэропорта ввели ограничения на полеты

Росавиация: аэропорты Пензы и Ульяновска ввели ограничения на полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Пензы и Ульяновска введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры нужны для обеспечения безопасности полетов, указал он.

В Пензенской области ввели план «Ковер»
Политика

За несколько минут до этого губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявил, что в регионе действует план «Ковер». В области также временно ограничили работу мобильного интернета, власти объясняют эту меру обеспечением безопасности граждан.

Этой ночью об опасности атаки беспилотников предупредили также власти Тульской, Липецкой, Рязанской и Тамбовской областей.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Теги
Пензенская область Пенза Ульяновск Росавиация
Материалы по теме
Запрет полетов ввели в аэропорту Сочи
Политика
Аэропорт Тамбова снял ограничения на полеты
Политика
Аэропорт Геленджика закрыли для полетов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 19 ноя, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 19 ноя, 10:03
В офисе Нетаньяху обнаружили подозрительный конверт Политика, 03:43
Норвежская газета рассказала, как страна «зажата между Россией и ЕС» Политика, 03:37
Грэм заявил о призыве Трампа продвинуть проект о санкциях против России Политика, 03:14
Трамп заявил, что Маску повезло, и он с ним Политика, 02:58
Два российских аэропорта ввели ограничения на полеты Общество, 02:43
Суд в Италии подтвердил решение выдать ФРГ украинца по делу «Севпотоков» Политика, 02:34
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
В Пензенской области ввели план «Ковер» Политика, 02:31
Литва открыла пункты пропуска на границе с Белоруссией Политика, 02:17
Путин заступился за работников Сбера, признанных ИИ «неэффективными» Финансы, 01:55
Россиянин погиб от отравления на танкере у берегов Стамбула Общество, 01:48
Трамп назвал конфликт на Украине «чертовой войной» Политика, 01:42
FT узнала, как на Украине отнеслись к плану США по урегулированию Политика, 01:17
В Нидерландах отменили концерт пианистки из-за выступления в Москве Политика, 01:02