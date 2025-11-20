 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Пензенской области ввели план «Ковер»

Сюжет
Военная операция на Украине

В Пензенской области ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за объявленного в регионе плана «Ковер», о котором сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Незадолго до этого, в 00:05 мск, он заявил о действии на территории региона режима беспилотной опасности. Кроме того, в Пензенской области временно ограничили работу мобильного интернета, что Мельниченко объяснил обеспечением безопасности граждан.

План «Ковер» — это специальный авиационный режим, который вводится при незаконном пересечении границы, появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов (например, дронов), а также в экстренных ситуациях по решению органов ПВО. После его объявления все воздушные суда должны немедленно покинуть зону или совершить посадку, за исключением военных и спасательных рейсов.

В последний раз об ограничениях для авиагавани Пензы 18 ноября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Они длились чуть более полутора часов — с 05:31 по 07:10 мск.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Запрет полетов аэропорты Пенза Пензенская область Олег Мельниченко
