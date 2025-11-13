В Эстонии отменили концерт Limp Bizkit за поддержку России солистом

Уэс Борланд и Фред Дерст (Фото: Theo Wargo / Getty Images)

В Таллине отменили концерт американской рок-группы Limp Bizkit, который должен был состояться в мае 2026 года, МИД назвал лидера группы Фреда Дерста сторонником России, сообщает ERR.

«Сообщаем, что по причинам, не зависящим от организатора, концерт Limp Bizkit, запланированный на 31.05.2026, отменяется. Приносим извинения», — написали организаторы концерта Baltic Live Agency (BLA) в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

ERR пишет, что предварительная продажа билетов должна была начаться 10 ноября, но старт продаж был отложен.

«Эстония поддерживает территориальную целостность Украины и считает, что каждый сантиметр украинской земли принадлежит Украине. Сторонникам государства-агрессора нет места ни в Эстонии, ни в эстонском культурном пространстве», — завили в эстонском дипведомстве после анонса концерта.

Организаторы BLA признали, что Дерст в прошлом мог поддерживать Россию, поскольку был женат на россиянке из Крыма и, «очевидно, жил в искаженном информационном пузыре». Он, однако, с 2022 года не делал политических заявлений в пользу Москвы, отметил медиадиректор BLA Гуннар Визе.

В 2015 году Дерст заявил, что написал обращение в администрацию Крыма, в котором объявил о готовности проводить на полуострове столько же времени, сколько и в США, если получит российское гражданство. Музыкант также выразил надежду на встречу с российским президентом, которого Дерст назвал «отличным парнем с четкими моральными принципами». «Я думаю, что я мог бы стать другом президента Путина. <...> Я думаю, что президент Путин узнает, что я за человек, посмотрев мне в глаза, и поймет, что у него есть союзник, который поможет во многих вещах», — сказал он.

Бывшая жена Дерста — визажист Ксения Березяева. Пара поженилась в 2012 году и развелась в 2018-м.