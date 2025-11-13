В Эстонии отменили концерт Limp Bizkit за поддержку России солистом
В Таллине отменили концерт американской рок-группы Limp Bizkit, который должен был состояться в мае 2026 года, МИД назвал лидера группы Фреда Дерста сторонником России, сообщает ERR.
«Сообщаем, что по причинам, не зависящим от организатора, концерт Limp Bizkit, запланированный на 31.05.2026, отменяется. Приносим извинения», — написали организаторы концерта Baltic Live Agency (BLA) в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
ERR пишет, что предварительная продажа билетов должна была начаться 10 ноября, но старт продаж был отложен.
«Эстония поддерживает территориальную целостность Украины и считает, что каждый сантиметр украинской земли принадлежит Украине. Сторонникам государства-агрессора нет места ни в Эстонии, ни в эстонском культурном пространстве», — завили в эстонском дипведомстве после анонса концерта.
Организаторы BLA признали, что Дерст в прошлом мог поддерживать Россию, поскольку был женат на россиянке из Крыма и, «очевидно, жил в искаженном информационном пузыре». Он, однако, с 2022 года не делал политических заявлений в пользу Москвы, отметил медиадиректор BLA Гуннар Визе.
В 2015 году Дерст заявил, что написал обращение в администрацию Крыма, в котором объявил о готовности проводить на полуострове столько же времени, сколько и в США, если получит российское гражданство. Музыкант также выразил надежду на встречу с российским президентом, которого Дерст назвал «отличным парнем с четкими моральными принципами». «Я думаю, что я мог бы стать другом президента Путина. <...> Я думаю, что президент Путин узнает, что я за человек, посмотрев мне в глаза, и поймет, что у него есть союзник, который поможет во многих вещах», — сказал он.
Бывшая жена Дерста — визажист Ксения Березяева. Пара поженилась в 2012 году и развелась в 2018-м.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций