Россиянам напомнили размер индексации страховых пенсий с января

С 1 января 2026 года страховые пенсии в России будут проиндексированы на 7,6%, соответствующие расходы предусмотрены в проекте бюджета Социального фонда России. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов, передает «РИА Новости».

«Страховые пенсии будут проиндексированы с 1 января сразу выше инфляции — на 7,6%, в результате средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тыс. руб. и составит 27,1 тыс. руб.», — отметил замминистра.

По словам Пудова, индексация страховых пенсий на 7,6% коснется всех пенсионеров, включая работающих, и затронет 38 млн человек.

Он добавил, что с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8% в соответствии с ростом прожиточного минимума. Эта мера, по данным Пудова, затронет около 4,4 млн получателей. Проект бюджета Социального фонда, предусматривающий полное финансирование этих выплат, уже принят во втором чтении, отметил он.

Ранее, в ноябре, об индексации пенсии на 7,6% сообщала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. По ее словам, на 1 июля 2025 года средняя страховая пенсия по старости составляла 25 826,03 руб. После индексации размер пенсии увеличится до 27 788,8 руб.

Страховую пенсию назначают при достижении пенсионного возраста, получении инвалидности или потере кормильца. Размер выплаты формируется на основе фиксированной суммы и индивидуальных коэффициентов. Социальная пенсия, в отличие от страховой, не зависит от трудового стажа и накопленных взносов и предназначена для граждан, у которых стажа нет или он недостаточен для получения страховой пенсии.