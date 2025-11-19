 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Пенсии в 2025 году⁠,
0

Россиянам напомнили размер индексации страховых пенсий с января

Замминистра Пудов: с 1 января страховые пенсии проиндексируют на 7,6%
Сюжет
Пенсии в 2025 году
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

С 1 января 2026 года страховые пенсии в России будут проиндексированы на 7,6%, соответствующие расходы предусмотрены в проекте бюджета Социального фонда России. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов, передает «РИА Новости».

«Страховые пенсии будут проиндексированы с 1 января сразу выше инфляции — на 7,6%, в результате средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тыс. руб. и составит 27,1 тыс. руб.», — отметил замминистра.

По словам Пудова, индексация страховых пенсий на 7,6% коснется всех пенсионеров, включая работающих, и затронет 38 млн человек.

Он добавил, что с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8% в соответствии с ростом прожиточного минимума. Эта мера, по данным Пудова, затронет около 4,4 млн получателей. Проект бюджета Социального фонда, предусматривающий полное финансирование этих выплат, уже принят во втором чтении, отметил он.

Председатель Соцфонда напомнил о двухэтапной индексации пенсий
Общество
Сергей Чирков

Ранее, в ноябре, об индексации пенсии на 7,6% сообщала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. По ее словам, на 1 июля 2025 года средняя страховая пенсия по старости составляла 25 826,03 руб. После индексации размер пенсии увеличится до 27 788,8 руб.

Страховую пенсию назначают при достижении пенсионного возраста, получении инвалидности или потере кормильца. Размер выплаты формируется на основе фиксированной суммы и индивидуальных коэффициентов.

Социальная пенсия, в отличие от страховой, не зависит от трудового стажа и накопленных взносов и предназначена для граждан, у которых стажа нет или он недостаточен для получения страховой пенсии.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Авторы
Теги
Егор Алимов
Пенсия индексация пенсии пенсионеры Социальный фонд России
Материалы по теме
В Госдуме опровергли сообщения о повышении пенсионного возраста
Общество
В Соцфонде рассказали, как получить электронное пенсионное удостоверение
Общество
В Думе напомнили о повышении пенсии достигшим 80 лет в ноябре
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 10:03
Тренды рекламного рынка: AI, финтех-медиа и запрос на «тишину» Радио, 19:57
Путин поручил проработать создание штаба по руководству ИИ-отраслью Технологии и медиа, 19:56
Замена водительского удостоверения в 2026: советы, лайфхаки, подсказки Авто, 19:56
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Как предпринимательство будет стимулировать развитие малых городов Отрасли, 19:52
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Reuters узнал содержание предложений США по завершению конфликта Политика, 19:44
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Балицкий заявил об отключении света в Запорожской области после атаки ВСУ Политика, 19:40
Как цифровизация помогает расти реальному сектору экономики Отрасли, 19:29
Растут атаки — растет спрос: эксперты озвучили тренды кибербеза Отрасли, 19:25
Путин рассказал о результатах медицинского обследования Политика, 19:24
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
Бастрыкин попросил разрешить возбудить уголовные дела против шести судей Политика, 19:22
Арахамия ответил на призыв однопартийцев к отставке правительства Украины Политика, 19:18