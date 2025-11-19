В Ростовской области предложили ввести продажу бензина по паспорту

Соответствующий законопроект разработала региональная прокуратура. Такие меры призваны сократить число аварий с участием детей, в частности на мотоциклах и питбайках. Ранее аналогичный запрет ввели в Вологодской области

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Прокуратура Ростовской области разработала законопроект о введении на АЗС региона обязательной проверки паспорта покупателей при покупке бензина и дизельного топлива. Если законопроект будет принят, новые правила начнут действовать с 1 марта 2026 года. Текст законопроекта опубликован на сайте правительства региона.

В описании законопроекта сказано, что на текущий момент на территории Ростовской области отсутствуют ограничения на розничную продажу моторного топлива несовершеннолетним.

«Ограничение свободного приобретения моторного топлива для заправки кроссовых мотоциклов, являющихся спортинвентарем, питбайков и других подобных средств передвижения не позволит лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста и зачастую не имеющим прав на управление, выезжать на дороги общего пользования, подвергая опасности свою жизнь и создавая угрозу другим участникам дорожного движения», — говорится в описании нормативного акта.

При этом предлагаемые ограничения не будут распространяться на заправку транспортных средств лицами старше 16 лет, имеющими права на транспортные средства. 161.ru сообщил, что сейчас в регионе запрет действует только для лиц младше 16 лет.

В тексте законопроекта указано, что продавец обязан отказать в продаже топлива, если у него есть сомнения в достижении покупателем совершеннолетия (или 16 лет в случае наличия прав), а подтверждающий возраст документ не предъявлен.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что, по данным ГИБДД Ростовской области, за последние пять лет аварийность с участием детей на мотоциклах выросла на 70%. Если в 2018 году было зарегистрировано 12 ДТП, то в 2023-м — уже 40. Количество пострадавших при этом увеличилось на 77% — с 13 до 55 человек.

Аналогичный законопроект приняли в Вологодской области, его обсуждение начали в сентябре.

Накануне заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Владимир Кузин заявил, что ведомство предлагает ввести административную ответственность за езду детей на питбайках.