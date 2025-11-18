В МВД предложили ввести наказание за езду детей на питбайках

МВД предлагает в том числе рассмотреть возможность конфискации питбайка за нарушения по решению суда

Фото: Екатерина Ветохина / ТАСС

МВД предлагает ввести административную ответственность за использование питбайков детьми, сообщил на заседании в Госдуме заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения генерал-майор полиции Владимир Кузин, передает ТАСС.

Питбайк — компактный мотоцикл с небольшим объемом двигателя, предназначенный для езды по бездорожью. Изначально его использовали механики для передвижения по пит-лейну — технической зоне на гоночных трассах, но со временем он стал популярен среди любителей кататься по лесам и полям. Такой транспорт классифицируется как спортивный инвентарь, законодательных ограничений по возрасту для его использования в России нет. Права на управление мини-мотоциклом потребуются, если после дооборудования (установки фар, указателей поворотов, крепежа для номерного знака) он будет использоваться на дорогах общего пользования.

МВД еще в 2024 году обращалось в правительство с призывом внести соответствующие поправки в КоАП, сообщил Кузин. Он предложил в том числе рассмотреть возможность конфискации питбайка по решению суда.

Особое внимание, по мнению генерал-майора, нужно уделить вопросу «безответственного отношения родителей по данному вопросу». «Мы только за то, чтобы в ближайшее время создать соответствующее правовое поле, будем в рамках него работать», — сказал он.

18 ноября глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что депутаты разработали законопроект, ограничивающий продажу и использование питбайков. В частности, несовершеннолетний сможет купить спортивный инвентарь только при наличии справки об окончании спортивной мотошколы. Также проект запретит выезд питбайков на дороги общего пользования.

По данным научного центра МВД от начала ноября, в 2025 году в России зарегистрировали 660 аварий с питбайками, которыми управляли дети. В них погибли 23 ребенка и 753 пострадали.