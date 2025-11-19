 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Запрет полетов ввели в аэропорту Сочи

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на посадку и вылет гражданских самолетов, сообщил представитель Росавиации.

Запрет ввели по соображениям безопасности. Об ограничениях в Росавиации сообщили в 16:19 мск.

Аэропорт Геленджика закрыли для полетов
Политика
Фото:Николай Яковлев / ТАСС

Примерно за 15 минут до введения ограничений в сочинском аэропорту Росавиация сообщила о приостановке полетов в аэропорту Геленджика. В ночь на 19 ноября в аэропорт Геленджика также приостанавливал прием воздушных судов. Ограничения продлились около четырех часов.

Минобороны 19 ноября сообщило об уничтожении двух безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. 

Авторы
Теги
Егор Алимов
Сочи аэропорты Росавиация
