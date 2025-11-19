Запрет полетов ввели в аэропорту Сочи
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на посадку и вылет гражданских самолетов, сообщил представитель Росавиации.
Запрет ввели по соображениям безопасности. Об ограничениях в Росавиации сообщили в 16:19 мск.
Примерно за 15 минут до введения ограничений в сочинском аэропорту Росавиация сообщила о приостановке полетов в аэропорту Геленджика. В ночь на 19 ноября в аэропорт Геленджика также приостанавливал прием воздушных судов. Ограничения продлились около четырех часов.
Минобороны 19 ноября сообщило об уничтожении двух безэкипажных катеров ВСУ в Черном море.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит
Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией
Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича
Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США
Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления
Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях