Политика⁠,
0

Чиновников из Ленобласти задержали за махинации с землей

СК: в Ленобласти задержали бывшего и действующего замглавы района

Чиновников из Ленобласти задержали за махинации с землей
Video

В Ленинградской области задержали бывшего и действующего заместителей главы администрации Тосненского района по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере с земельными участками, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Следствие установило, что должностные лица администрации Тосненского района незаконно провели межевание и продажу земельных участков в Шапкинском поселении. Эти земли предназначались для бесплатного предоставления льготным категориям граждан под индивидуальное строительство, однако были реализованы на свободной основе лицам, не имевшим на это прав.

«Своими действиями подозреваемые причинили ущерб в размере не менее 10 млн руб.», — говорится в сообщении ведомства.

Оперативные мероприятия, включая обыски в администрации и по месту жительства фигурантов, следователи провели совместно с ФСБ и при поддержке Росгвардии, уточнили в СК. Задержанным будет предъявлено обвинение, а суд рассмотрит ходатайство об их аресте.

Главу района в Ленобласти задержали по делу о взятке в 1 млн руб.
Общество

Поводом для задержания, по данным ведомства, стали обращения многодетных семей и жены участника спецоперации к руководителю следственного управления СК по Ленинградской области Сергею Сазину с заявлениями о нарушении их прав.

В октябре задержали главу Лужского района Ленинградской области Юрия Намлиева по делу о взятке. По данным следствия, в августе 2024 года Намлиев получил через посредника взятку в размере 1 млн руб. за общее покровительство при заключении муниципальных контрактов с администрацией района.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Ленинградская область чиновники задержание мошенничество земельный участок
