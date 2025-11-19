«Роскосмос» сообщил, когда с помощью ИИ начнет набор в отряд космонавтов

Баканов: новый набор в отряд космонавтов в 2026 году пройдет при помощи ИИ

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Новый набор в отряд космонавтов начнется в первом квартале 2026-го, он пройдет при помощи технологий искусственного интеллекта, сообщил журналистам генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на международной конференции AI Journey 2025, передает ТАСС.

«В первом квартале 2026 года у нас будет отбор космонавтов, который будет идти с использованием искусственного интеллекта», — заявил Баканов.

Глава «Роскосмоса» уточнил, что ведомство будет как всегда оценивать физические и медицинские показатели кандидатов, а также проводить психологические тесты, но полученные данные проанализируют при помощи ИИ.

Последний предыдущий набор в отряд прошел с июля по декабрь 2023 года, когда отобрали четыре человека. До этого наборы состоялись в 2012 (восемь человек), 2018 (восемь) и 2021 годах (четыре).

Кандидатам в космонавты предъявляют ряд требований, в частности, они должны быть гражданами России в возрасте до 35 лет, иметь высшее образование по летным, инженерным или научным специальностям, а также опыт работы по специальности не менее трех лет. Они также должны владеть английским и иметь хорошую физическую подготовку. Есть также требования к росту (от 150 до 190 см) и весу кандидатов (от 50 до 90 кг).