 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В отряде кандидатов в космонавты «Роскосмоса» появилась вторая девушка

Анастасия Бурчуладзе
Анастасия Бурчуладзе (Фото: rmc25_prim / Telegram)

В результате четвертого открытого отбора в российский отряд космонавтов-испытателей вошли четыре человека, одна из них женщина, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Кандидатами стали Анастасия Бурчуладзе, Эльчин Вахидов, Владимир Ворожко и Александр Жеребцов. Вскоре они приступят к двухлетней общекосмической подготовке. По ее результатам, а также по итогам государственного экзамена кандидаты получат квалификацию «космонавт-испытатель».

Бурчуладзе стала второй девушкой в отряде. В настоящее время там 28 человек, среди них одна женщина — Анна Кикина, которая попала в отряд в 2021 году. Ранее командир отряда Олег Кононенко сообщил о планах набрать шесть человек. Желательно, чтобы половина из них были женщины, добавил он.

В отряде космонавтов «Роскосмоса» оказалась всего одна женщина
Life

Это уже четвертый набор в отряд космонавтов. Он проходил с 10 июля по 20 декабря 2023 года. В ходе отбора специалисты Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина рассмотрели 296 заявлений. Первый отбор в отряд прошел в 2012 году, тогда отобрали восемь человек, второй — в 2018-м (также восемь), а третий — в 2021 году (отобрали четверых).

Среди требований к потенциальным кандидатам — гражданство России, возраст до 35 лет, высшее образование по летным, инженерным или научным специальностям, опыт работы по специальности не менее трех лет, знание английского языка, отсутствие хронических заболеваний, хорошая физическая подготовка. Есть также требования к росту — от 150 до 190 см, и массе тела — от 50 до 90 кг.

Зеленский раскритиковал Байдена за идею вместо саммита мира уехать в Голливуд

В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула. Видео

С бывшего депутата сняли судимость за незаконную охоту. Подробности

Хакеры парализовали работу CDEK. Что произошло

FT объяснил решение западных компаний не прекращать бизнес в России

Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю». Подробности

В аэропорту Чикаго загорелся двигатель AirBus 320. Видео

Какие страны лучше всего дают россиянам шенген, и где больше шансов получить отказ. Инфографика

В винодельческих регионах России оценили влияние заморозков на урожай

«Угрожающая картина». Эксперты о падении рынка акций и его перспективах
Теги
Роскосмос российская космонавтика отбор
Материалы по теме
Глава «Роскосмоса» заявил о желании Запада сделать из космоса арену боев
Политика
Глава «Роскосмоса» предложил доверять словам Маска об инопланетянах
Общество
«Роскосмос» показал фотографию обрушившегося на центр России шторма
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 96,24 (-0,07) Инвестиции, 16:32 Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 88,44 (-0,25) Инвестиции, 16:32
Reuters и Ynet сообщили о появлении израильских танков в центре Рафаха Политика, 17:33
Лукашенко рассказал, как носил стихи в газету, но не стал журналистом Общество, 17:31
ПСБ расширил возможности цифровой платформы «ПСБ-Инвестиции» Пресс-релиз, 17:28
Путин увидел замысел Запада в непопулярных решениях властей Украины Политика, 17:27
Путин назвал, какая армия не уйдет с Украины Политика, 17:26
Путин назвал действия Запада причиной событий в районе Харькова Политика, 17:24
«Сбер» приглашает предпринимателей на «Бизнес-Фест» в 11 городах страны Отрасли, 17:20
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:14
Сборная России лишилась игрока «Спартака» перед матчем с Белоруссией Спорт, 17:13
«МегаФон» добавил инноваций системе экомониторинга в Череповце Пресс-релиз, 17:12
Власти США выразили обеспокоеность зависимостью от SpaceX в космосе Технологии и медиа, 17:09
Гидрометцентр назвал регионы с ливнями и грозами в ближайшие дни Общество, 17:09
Путин назвал рост потерь единственным результатом попыток победить Россию Политика, 17:05
Цена пшеницы обновила максимум за 10 месяцев из-за опасений дефицита Инвестиции, 17:02