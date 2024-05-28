В отряде кандидатов в космонавты «Роскосмоса» появилась вторая девушка

Анастасия Бурчуладзе (Фото: rmc25_prim / Telegram)

В результате четвертого открытого отбора в российский отряд космонавтов-испытателей вошли четыре человека, одна из них женщина, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Кандидатами стали Анастасия Бурчуладзе, Эльчин Вахидов, Владимир Ворожко и Александр Жеребцов. Вскоре они приступят к двухлетней общекосмической подготовке. По ее результатам, а также по итогам государственного экзамена кандидаты получат квалификацию «космонавт-испытатель».

Бурчуладзе стала второй девушкой в отряде. В настоящее время там 28 человек, среди них одна женщина — Анна Кикина, которая попала в отряд в 2021 году. Ранее командир отряда Олег Кононенко сообщил о планах набрать шесть человек. Желательно, чтобы половина из них были женщины, добавил он.

Это уже четвертый набор в отряд космонавтов. Он проходил с 10 июля по 20 декабря 2023 года. В ходе отбора специалисты Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина рассмотрели 296 заявлений. Первый отбор в отряд прошел в 2012 году, тогда отобрали восемь человек, второй — в 2018-м (также восемь), а третий — в 2021 году (отобрали четверых).

Среди требований к потенциальным кандидатам — гражданство России, возраст до 35 лет, высшее образование по летным, инженерным или научным специальностям, опыт работы по специальности не менее трех лет, знание английского языка, отсутствие хронических заболеваний, хорошая физическая подготовка. Есть также требования к росту — от 150 до 190 см, и массе тела — от 50 до 90 кг.