Дума приняла в первом чтении лицензирование торговли сигаретами и табаком

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в среду, 19 ноября, приняли в первом чтении законопроект об обязательном лицензировании торговли табачной и никотиносодержащей продукцией оптом и в розницу. До сих пор лицензированию подлежали только производство, экспорт и импорт подобных товаров. Трансляцию заседания вел телеканал «Дума ТВ».

В частности, документ «определяет порядок получения, продления, приостановления и аннулирования действия лицензий, а также внесения изменений в соответствующий реестр и лицензионные требования», следует из пояснительной записки к законопроекту.

Одновременно он разграничивает полномочия Росалкогольтабакконтроля и субъектов России. Федеральное агентство будет выдавать и аннулировать лицензии на оптовую торговлю, а также аннулировать лицензии на розничную и развозную торговлю, тогда как в ведение исполнительных органов региональной власти передадут выдачу лицензий на розничную (на каждый торговый объект отдельно) и развозную торговлю (на каждое транспортное средство отдельно).

Во всех случаях лицензия будет выдаваться на срок, указанный заявителем, но не более чем на пять лет. Для ее получения законопроект устанавливает ряд требований.

«Минимальная площадь торгового объекта должна составлять не менее 5 кв. м, которую регион может увеличить в два раза (до 10 кв. м)», — пояснила в своем телеграм-канале первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.

По ее словам, вся продукция, реализуемая в рознице и опте, должна быть промаркирована и все данные о продаже должны быть отражены в системе «Честный знак», как и сведения о месте хранения в рамках одного лицензиата.

Кроме того, региональные власти получат право устанавливать дополнительные ограничения для точек розничной продажи и увеличить минимальный размер площади торгового объекта, но не более чем в два раза.

На этом же пленарном заседании депутаты приняли в первом чтении законопроект о государственной пошлине за выдачу соответствующей лицензии. Для оптовой торговли она составит 800 тыс. руб. на пять лет, для розницы — 20 тыс. руб. в год на один объект.

Введение новых правил будет происходить поэтапно: с 1 марта 2026 года начинается процесс выдачи лицензий;

до 1 сентября 2026 года вводится переходный период, в рамках которого торговая точка, не желающая получать лицензию, может распродать свою продукцию;

с 1 сентября 2026 года вводится запрет на торговлю табачными изделиями без лицензии;

с 1 сентября 2026-го по 1 сентября 2027 года вводится переходный период для объектов торговли, позволяющий собственникам привести их в состояние, отвечающее требованиям данного закона.

Торговля без лицензии повлечет за собой не только административную, но и уголовную ответственность. За подобное нарушение, совершенное в крупном размере, может грозить штраф в размере до 1 млн руб. либо лишение свободы на срок до трех лет. Это следует из поправок в Уголовный кодекс (ст. 171.3), которые депутаты также одобрили сегодня в первом чтении вместе с остальным пакетом законотворческих новаций.