В Тюмени власти объяснили ограничения мобильного интернета
Власти Тюменской области официально признали проблемы с мобильным интернетом, которые продолжаются в регионе уже второй день. В местном департаменте информатизации пояснили, что «на территории области связь ограничена в целях безопасности граждан». Стационарный интернет и сети Wi-Fi работают в штатном режиме, сообщает 72.ru.
Жители Тюмени массово жалуются на отсутствие мобильного интернета у всех операторов связи. Проблемы наблюдаются в разных районах города — от центра до Заречья и Восточного округа. Как сообщают пользователи в соцсетях, интернет либо полностью недоступен, либо работают только отдельные приложения.
«Мобильного интернета нет на двух сим-картах. Показывает, что интернет есть, но он не работает», — делится одна из жительниц города. Другой житель отмечает: «Выехал из центра в сторону Зареки. По всей дороге не работал Telegram, зато открывался ВК».
Горожане сталкиваются с трудностями — невозможно вызвать такси, посмотреть расписание транспорта и пользоваться мессенджерами. «Ездила с Червишевского тракта в сторону вокзала. Telegram на мобильном не работал совсем, также не работали сервисы такси», — жалуется горожанка.
В тюменском департаменте информатизации отметили, что Минцифры России прорабатывает варианты включения отдельных приложений в «белый список» сайтов, которые не будут затронуты ограничениями. Это должно обеспечить доступ к критически важным сервисам в периоды особого режима работы связи.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит
Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией
Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича
Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США
Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления
Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях