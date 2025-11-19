В Тюмени власти объяснили ограничения мобильного интернета

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Власти Тюменской области официально признали проблемы с мобильным интернетом, которые продолжаются в регионе уже второй день. В местном департаменте информатизации пояснили, что «на территории области связь ограничена в целях безопасности граждан». Стационарный интернет и сети Wi-Fi работают в штатном режиме, сообщает 72.ru.

Жители Тюмени массово жалуются на отсутствие мобильного интернета у всех операторов связи. Проблемы наблюдаются в разных районах города — от центра до Заречья и Восточного округа. Как сообщают пользователи в соцсетях, интернет либо полностью недоступен, либо работают только отдельные приложения.

«Мобильного интернета нет на двух сим-картах. Показывает, что интернет есть, но он не работает», — делится одна из жительниц города. Другой житель отмечает: «Выехал из центра в сторону Зареки. По всей дороге не работал Telegram, зато открывался ВК».

Горожане сталкиваются с трудностями — невозможно вызвать такси, посмотреть расписание транспорта и пользоваться мессенджерами. «Ездила с Червишевского тракта в сторону вокзала. Telegram на мобильном не работал совсем, также не работали сервисы такси», — жалуется горожанка.

В тюменском департаменте информатизации отметили, что Минцифры России прорабатывает варианты включения отдельных приложений в «белый список» сайтов, которые не будут затронуты ограничениями. Это должно обеспечить доступ к критически важным сервисам в периоды особого режима работы связи.