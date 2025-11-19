 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Пенсии в 2025 году⁠,
0

В Думе напомнили о повышении пенсии достигшим 80 лет в ноябре

Депутат Гаврилов: пенсии повысят тем, кому исполнилось 80 лет в ноябре
Сюжет
Пенсии в 2025 году

В декабре пенсии увеличат людям, которым в ноябре исполнилось 80 лет, или тем, кто прекратил работать, а также получил инвалидность первой группы. Об этом «РИА Новости» заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).

«В декабре 2025 года пенсии вырастут у тех, у кого в ноябре наступили законные основания для перерасчета. Это повышение происходит после возникновения определенных событий в жизни человека», — сказал Гаврилов.

Помимо выше упомянутых критериев он назвал появление иждивенцев, подтверждение северного стажа или права на сельскую надбавку.

Как напомнил депутат, в 80 лет фиксированная выплата удваивается — с 8907 до 17815 руб., к ней также начисляют надбавку за уход — 1314 руб. для получателей страховой пенсии и 1377 руб. для тех, кто получает государственную. Для инвалидов I группы действует такой же принцип.

Доплаты назначают также за иждивенцев в размере от 2969 руб. до 8907 руб.

Россиянам напомнили, как легально увеличить пенсию вдвое
Общество

Все перерасчеты делаются автоматически, а общий рост пенсий для всех остальных ожидается в январе 2026 года., подчеркнул депутат.

Когда гражданину России исполняется 80 лет, он может рассчитывать на увеличение фиксированной части пенсии. Это право прописано в ч. 1 ст. 17 закона № 400-ФЗ от 28 декабря 2013 года «О страховых пенсиях».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

На Украине предрекли час расплаты Зеленского из-за коррупции Миндича — Economist

Эстония заявила США об усилении гибридной войны России с НАТО

В РПЦ сообщили о работе над запретом пропаганды субкультуры квадроберов

Лукашенко потребовал от чиновников отказаться от «излишней советскости»

Порошенко и его партия заблокировали трибуну Рады

FT назвала «странность», мешающую быстрой переброске войск в Европе
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Пенсия ноябрь Госдума
Материалы по теме
Россиянам напомнили, как легально увеличить пенсию вдвое
Общество
В Думе предложили упростить выход на досрочную пенсию за стаж
Общество
Правительство дополнило список военных, получающих выплаты вместо пенсии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 18 ноя, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 18 ноя, 09:21
Россия сократила вложения в американский госдолг Финансы, 05:55
Слюсарь сообщил об отражении атаки дронов на Ростовскую область Политика, 05:21
В Думе напомнили о повышении пенсии достигшим 80 лет в ноябре Общество, 05:15
Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича Политика, 05:03
Монеточку в третий раз оштрафовали за нарушение закона об иноагентах Политика, 04:58
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Axios узнал о работе США с Россией над новым планом по Украине Политика, 04:50
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Белоусов поздравил военных с днем ракетных войск и артиллерии Общество, 04:23
Аэропорт Тамбова временно приостановил полеты Политика, 04:03
The Hill узнал о грядущем разговоре США со священниками о гонениях на УПЦ Политика, 04:00
Рейтинг одобрения Трампа достиг минимума за второй срок Политика, 03:07
Саудовская Аравия закупит у США истребители F-35 и 300 танков Политика, 02:57
Аэропорты Геленджика и Краснодара приостановили полеты Политика, 02:56
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31