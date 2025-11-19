Депутат Гаврилов: пенсии повысят тем, кому исполнилось 80 лет в ноябре

В Думе напомнили о повышении пенсии достигшим 80 лет в ноябре

В декабре пенсии увеличат людям, которым в ноябре исполнилось 80 лет, или тем, кто прекратил работать, а также получил инвалидность первой группы. Об этом «РИА Новости» заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).

«В декабре 2025 года пенсии вырастут у тех, у кого в ноябре наступили законные основания для перерасчета. Это повышение происходит после возникновения определенных событий в жизни человека», — сказал Гаврилов.

Помимо выше упомянутых критериев он назвал появление иждивенцев, подтверждение северного стажа или права на сельскую надбавку.

Как напомнил депутат, в 80 лет фиксированная выплата удваивается — с 8907 до 17815 руб., к ней также начисляют надбавку за уход — 1314 руб. для получателей страховой пенсии и 1377 руб. для тех, кто получает государственную. Для инвалидов I группы действует такой же принцип.

Доплаты назначают также за иждивенцев в размере от 2969 руб. до 8907 руб.

Все перерасчеты делаются автоматически, а общий рост пенсий для всех остальных ожидается в январе 2026 года., подчеркнул депутат.

Когда гражданину России исполняется 80 лет, он может рассчитывать на увеличение фиксированной части пенсии. Это право прописано в ч. 1 ст. 17 закона № 400-ФЗ от 28 декабря 2013 года «О страховых пенсиях».