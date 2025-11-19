В Калининградской области майнер похитил электроэнергию на 56 млн рублей

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Гвардейском округе Калининградской области предприниматель похитил электроэнергию на 56 млн руб. для майнинга, сообщила пресс-служба компании «Россети Янтарь энергосбыт».

Вмешательство в систему учета было выявлено с помощью программ мониторинга. Материалы проверки направлены в полицию. Изъято более 300 устройств майнингового оборудования.

Предпринимателю предстоит возместить стоимость незаконно использованной электроэнергии, иначе компания обратится в суд. «Нелегальный расход электричества влечет не только убытки энергокомпаниям, но и аварийные ситуации из-за предельной нагрузки на сети», — отметили в пресс-службе.

Ранее правоохранительные органы пресекли деятельность нелегальной майнинг-фермы в Ленинградской области. Для ее работы было похищено электроэнергии на сумму около 1 млрд руб. Как сообщала официальный представитель МВД Ирина Волк, майнинг-ферма располагалась на территории железнодорожных станций Громово и Луговая в Приозерском районе. По версии следствия, должностные лица регионального подразделения транспортной компании предоставили майнерам доступ к двум тяговым подстанциям. В результате было похищено более 80 млн кВт.